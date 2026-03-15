16/03/2026
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“Esperei muito por esse momento”: Eliana estreia novo programa na Globo

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“Esperei muito por esse momento”: Eliana estreia novo programa na Globo

É oficial! Eliana estreou neste domingo (15/3) com seu novo programa dominical, “Em Família com Eliana”, na TV Globo. Assim que entrou no palco da atração, a apresentadora comemorou o momento e revelou que esperou muito por essa estreia, que, segundo ela, não poderia ter acontecido de forma mais especial.

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A loira também comentou que estava com saudade dos palcos e comemorou o retorno à televisão com entusiasmo: “Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de vocês. Eu esperei muito, mas muito por esse momento e quando a gente espera muito por alguma coisa, a gente entende o tamanho da responsabilidade que ele tem, né?”.

Veja as fotos

Foto/Globo
Eliana estreia novo programa na GloboFoto/Globo
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Eliana estreia novo programa na GloboFoto/Globo
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Eliana estreia novo programa na GloboFoto/Globo
Reprodução: Portal LeoDias
Eliana estreia “Em Família”Reprodução: Portal LeoDias
Divulgação: Globo
Programa de Eliana na Globo estreará no próximo domingo (15/3)Divulgação: Globo

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A apresentadora revelou o que o público pode esperar do programa. “Domingo é um dia muito especial, o dia em que as famílias se unem, descansam, riem juntas e escolhem o que elas querem levar para dentro das suas casas. Por isso, depois de 20 anos aos domingos, nasce o meu novo programa aqui na Globo com propósito lindo, ser um lugar de encontro, de histórias reais, de emoção, música”, comemorou.

“Eu volto aos domingos mais consciente ainda da minha missão de entreter e informar, de entrar na casa de milhões de brasileiros com todo o respeito de sempre e carinho. Aqui cada história importa, cada família tem voz, cada domingo pode fazer a diferença e companhia para você que tá em casa. E para finalizar, eu preciso de mais uma vez: Eu tava morrendo de saudade”, gritou Eliana por fim.

Durante o primeiro programa, ela ainda viveu um momento de forte emoção ao ser surpreendida com uma homenagem que resgatou suas origens. No palco, a produção recriou a casa onde ela passava as férias de infância com o avô. A surpresa contou com a presença da família da apresentadora, incluindo a mãe, o marido e os filhos, que acompanharam tudo de pertinho.

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