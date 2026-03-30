Espetáculo “Reis dos Reis” promete emocionar público durante programação de Páscoa

A Igreja Nova Aliança Church realizará, nos dias 3, 4 e 5 de abril, o espetáculo de Páscoa “Reis dos Reis”, em Rio Branco. A apresentação especial promete emocionar o público ao transmitir uma mensagem de fé, esperança e renovação por meio da arte.

As sessões serão únicas em cada dia, com início às 19h30 nos dias 3 e 4 de abril, e às 18h no dia 5. O evento foi preparado para oferecer uma experiência envolvente para toda a família, unindo diferentes expressões artísticas em uma única apresentação.

A proposta da igreja é utilizar a manifestação cultural como instrumento de evangelização, tornando a mensagem da Páscoa mais acessível e sensível ao público. Para isso, o espetáculo contará com uma grande estrutura, envolvendo cerca de 200 pessoas entre produção e elenco.

A apresentação reunirá elementos como canto, dança, música instrumental e encenação, criando um ambiente dinâmico e emocionante que convida à reflexão sobre o significado da data.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia por meio do link:

👉 https://inchur.ch/29DEs

Segundo a organização, o cadastro antecipado é importante para garantir a logística do evento e oferecer mais conforto e segurança aos participantes.

O espetáculo será realizado na sede da igreja, localizada na Estrada da Floresta, 1661, bairro Floresta Sul, em Rio Branco. A comunidade está convidada a participar e vivenciar um momento especial de fé e cultura.