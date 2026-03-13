Espetáculos, roda de samba e noite Anos 2000! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

Sexta-feira

O Coletivo Madame Mukura promove, nesta sexta-feira (13), a apresentação especial do espetáculo “Cadê a Banda?”. O evento, que faz parte da Mostra Mudit, acontece às 16h, no Hall do Bloco de Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), e tem um objetivo nobre: arrecadar recursos para levar a arte do teatro e lanches para crianças de escolas públicas da capital.

Nesta sexta-feira (13), a Casa do Rio recebe um dos maiores projetos de roda de samba, a Casa de Bamba, com o cantor Brunno Damasceno, a partir das 18h. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo contato (68) 99219-8805, no valor de R$ 30,00.

No Studio Beer acontece o Som de Peso Experience com muito rock, a partir das 22h. Clássicos de Rammstein, Metallica, Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down, Sepultura e Megadeth vão dominar a noite com riffs marcantes, solos épicos e muita intensidade. Ingressos antecipados por R$ 25,00 e na hora R$ 35,00. Mais informações pelos contatos (68) 99956-7951 e (68) 99928-7305.

Ainda na sexta, às 21h, acontece o Pagode do Bloco Unidos do Fuxico, no Anexo ao Posto Triângulo, em comemoração ao tetracampeonato do Concurso dos Blocos Carnavalescos de Rio Branco. A entrada é grátis, mas a organização informa: garanta sua mesa. Mais informações pelo contato (68) 99206-6269.

Sábado

O espetáculo é realizado pelo Coletivo Teatro Candeeiro, com texto de Aziz Bajur e direção de Elias Silva. A montagem traz uma história cheia de situações inesperadas, personagens marcantes e um humor que conversa muito com o nosso jeito brasileiro de ser. As apresentações acontecerão no sábado e domingo, 14 e 15 de março, no teatro de Arena do Sesc Centro, a partir das 19h30. Os ingressos custam 15 reais a meia e 30 reais a inteira e podem ser adquiridos através do Instagram @teatrocandeeiro ou pelo número: (68) 99282-2292.

A primeira nostálgica de 2026 acontece neste sábado (14) no Studio Beer, a partir das 22h. A edição é dedicada aos anos 2000 no Brasil. Vai ter muita música brasileira, funk, pop, músicas da Disney, brega, Calypso, forró antigo, rock e emo. Antecipados promocionais (limitados) custam R$20,00 e ingressos na portaria custam R$30 (meia), sujeitos a alteração. Mais informações pelo contato (68) 9.9219-3448.

Aos amantes de futebol, o Brazin transmite ao vivo no telão a partida Flamengo x Botafogo no sábado (14), às 18h. A música ao vivo é por conta de Camile Castro, Vibe 68, Italim e Thales e Thiago.

Ainda no sábado, acontece a Mistura de A a Z, no Brazin, a partir das 18h, com Camile Castro, Vibe 68, Thales e Thiago e Italim. As promoções são até às 21h, assim como a entrada gratuita.