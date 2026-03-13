Esports Nations Cup 2026: tudo o que já sabemos sobre a ‘Copa do Mundo dos games’

O cenário de esportes eletrônicos está prestes a viver um marco histórico. A Esports Nations Cup 2026 (ENC) será a primeira edição de um torneio no estilo “Copa do Mundo”, onde os jogadores não defenderão seus clubes habituais, mas sim as bandeiras de seus países. Organizado pela Esports World Cup Foundation (EWCF), o evento acontecerá em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 2 e 29 de novembro de 2026.
Diferente de outros torneios, a ENC foi projetada para ser um evento bienal e rotativo, permitindo que as federações nacionais desenvolvam talentos e criem uma estrutura sólida de seleções ao longo dos anos.
O que esperar da ENC 2026
Em entrevista exclusiva, a organização destacou que a Esports Nations Cup 2026 busca unir o orgulho nacional ao mais alto nível técnico. O Brasil, celeiro de talentos em diversas modalidades, surge como um dos favoritos para as disputas de FPS e Battle Royales.
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Sistema de Sedes: Riade estreia o formato, mas as próximas edições serão realizadas em diferentes cidades-sede ao redor do mundo.
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Foco em Seleções: Jogadores de clubes rivais atuarão juntos, criando parcerias inéditas sob o comando de técnicos nacionais.
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Diversidade de Jogos: O catálogo vai desde os tradicionais MOBAs até o clássico Xadrez, abrangendo diversos públicos.
Modalidades e Estrutura do Torneio
Confira os principais títulos que estarão presentes na primeira edição da Esports Nations Cup 2026:
|Modalidade
|Gênero
|Status
|League of Legends (LoL)
|MOBA
|Confirmado
|Counter-Strike 2 (CS2)
|FPS
|Confirmado
|Valorant
|FPS Tático
|Confirmado
|PUBG Mobile
|Battle Royale
|Confirmado
|Xadrez
|Estratégia
|Confirmado
|Rocket League
|Esporte/Ação
|Em negociação
A expectativa é que a premiação da Esports Nations Cup 2026 siga os padrões astronômicos vistos na Esports World Cup, com bônus para as seleções que apresentarem o melhor desempenho geral em todas as categorias. Para os fãs, será a oportunidade única de ver ídolos como Fallen, Sacy e outros representando a “Amarelinha” em um palco global unificado. A contagem regressiva para Riade já começou, e o mundo dos games nunca esteve tão próximo do formato tradicional dos grandes esportes.
2. Como funcionará a classificação de seleções para a Esports Nations Cup?
A quantidade de seleções varia conforme o título e as participantes de cada modalidade serão definidas ao longo do ano, seguindo diretrizes de elegibilidade estabelecidas pela EWCF e pelas editoras dos jogos. Além disso, cada equipe nacional terá atletas selecionados por treinadores e gerentes aprovados pela organização. No League of Legends, por exemplo, 16 nações serão convidadas com base no ranking da própria EWCF, considerando o desempenho de seus atletas em torneios regionais e globais da Riot Games. Outras 14 vagas serão preenchidas por qualificatórias regionais e duas via Wildcard.
Uma questão que surge é: como esse evento pode conflitar com o calendário tradicional de outros jogos de esports. Para driblar esse problema, a Esports Nations Cup foi desenvolvida em estreito alinhamento com as principais publishers globais para garantir que a seleção dos jogos, os caminhos de classificação e os formatos competitivos reflitam a maturidade e a prontidão de cada ecossistema. Além disso, segundo McCabe, o principal atrativo da ENC é a possibilidade de os atletas poderem representar seus países, não necessariamente a organização à qual pertencem.
3. Como o Brasil deve desempenhar na ENC?
Embora a expectativa seja geral, há um olhar muito positivo sobre o crescimento do Brasil em modalidades específicas de esporte eletrônico, como no caso do Rainbow Six Siege. O país já é um dos mercados de esports mais apaixonados e competitivos do mundo, além da cultura de fãs ser intensa, algo refletido pelo amor nacional ao futebol e ao apoio para cada brasileiro onde quer que qualquer um esteja.
Mike afirma que o formato baseado em seleções nacionais consegue ter uma vantagem por conta da paixão da torcida, mas que, para o Brasil se consolidar definitivamente como um hub global, ainda é necessário continuar com os investimentos em infraestrutura, formação de jovens talentos e programas nacionais estruturados. Nesse sentido, a própria ENC oferece uma oportunidade de unir diferentes atores, como organizações independentes, clubes, publishers e parceiros governamentais, em torno de um projeto nacional compartilhado.
Também há planos futuros de organizar a Esports Nations Cup em outros países. A expectativa é que a ENC 2028 possa ser realizada fora de Riyadh e a organização mantém conversas com os países interessados para levar o evento às cidades-sede que possam atender aos padrões competitivos, de transmissão e de infraestrutura estabelecidos.
4. Quais modalidades serão disputadas durante a Esports Nations Cup?
A ENC terá torneios em 16 modalidades, com um título ainda a ser anunciado. Confira os já confirmados:
- Xadrez (2 a 8 de novembro): 128 jogadores disputarão no PC partidas rápidas 1v1, com controle de tempo 10+0. A fase inicial terá 16 grupos de oito competidores, em séries melhor de dois no formato todos contra todos. Os 64 melhores avançam para uma chave de eliminação simples.
- Rocket League (2 a 8 de novembro): 48 seleções competirão em partidas 3v3 no PC. A fase de grupos contará com oito grupos de seis equipes, e as 16 melhores avançam para os playoffs, disputados em séries MD7.
- Dota 2 (2 a 8 de novembro) : 32 seleções nacionais disputarão partidas 5v5, definidas por estratégias de draft. A fase de grupos divide os times em quatro grupos de oito, jogando todos contra todos em partidas MD1. As quatro melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.
- PUBG Mobile (3 a 8 de novembro): 32 equipes, com 128 atletas, disputarão em quatro grupos na fase inicial. As quatro melhores de cada grupo garantem vaga na fase final.
- Valorant (8 a 15 de novembro): 32 seleções nacionais competirão em partidas 5v5 no PC. A fase de grupos terá quatro grupos de oito equipes, em formato todos contra todos com partidas MD1. As 16 melhores avançam para os playoffs, em séries melhor de três.
- Counter-Strike 2 (10 a 15 de novembro): 24 seleções nacionais disputarão no modo 5v5. As equipes serão divididas em quatro grupos de seis, jogando todos contra todos antes da fase eliminatória.
- PUBG: Battlegrounds (11 a 15 de novembro): 24 seleções nacionais competirão no PC em modo Battle Royale. A fase de grupos terá três grupos de oito equipes, cada um jogando cinco partidas. As 16 melhores avançam para a final, decidida em 10 jogos.
- Fatal Fury: City of the Wolves (12 a 15 de novembro): 32 jogadores disputarão no PS5 partidas 1v1. Divididos em quatro grupos de oito, eles jogarão séries MD7 todos contra todos. Os 16 melhores avançam para uma chave eliminatória simples, com partidas melhor de nove até a Grande Final.
- EA Sports FC 26 (17 a 22 de novembro): 128 jogadores competirão em partidas 1v1 no PS5. A fase inicial terá 16 grupos de oito em formato todos contra todos. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a chave eliminatória.
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (18 a 22 de novembro): 24 seleções disputarão partidas 5v5 no PC. Divididos em quatro grupos de seis, os times jogarão todos contra todos. Os 16 melhores avançam para os playoffs, em séries MD3, com a Grande Final em MD5.
- Trackmania (19 a 22 de novembro): 32 competidores disputarão corridas rápidas em formato 1v1v1v1, acumulando pontos para garantir vaga nos playoffs.
- League of Legends (21 a 29 de novembro): 32 seleções disputarão partidas 5v5 no PC. Elas serão divididas em quatro grupos de oito, em formato todos contra todos. As oito melhores se juntam a oito convidadas na fase de grupos, disputando vagas nos playoffs.
- Mobile Legends: Bang Bang (23 a 29 de novembro): 32 seleções nacionais competirão em quatro grupos de oito. As melhores avançam para uma fase eliminatória simples com 16 equipes, culminando na Grande Final.
- Honor of Kings (24 a 29 de novembro): 24 equipes nacionais disputarão partidas 5v5 em dispositivos móveis. Serão quatro grupos de seis, em formato todos contra todos. As quatro melhores de cada grupo avançam para os playoffs, em chave de eliminação simples.
- Apex Legends (26 a 29 de novembro): 40 seleções competirão no PC em partidas de Battle Royale. A fase de grupos terá quatro grupos de 10 equipes, com seis partidas cada. As melhores avançam para a fase final eliminatória com 20 times
Curiosamente, o xadrez aparece entre diversos títulos com mais “cara de Esports”. Porém, o jogo é uma das disciplinas competitivas mais históricas do mundo e, ainda assim, encontrou um impulso extraordinário na era digital. Para Mike, o xadrez pertence a um palco moderno de esports, com produção de alto nível, integração em transmissões e engajamento de audiência global.
5. Esports Nations Cup terá premiação? Confira os valores a serem pagos
Sim. Os valores totais das premiações distribuídas entre os participantes variam conforme a modalidade. Veja a lista em dólares:
- Xadrez: US$ 600.000
- Rocket League: US$ 1.320.000
- Dota 2: US$ 1.500.000
- PUBG Mobile: US$ 1.320.000
- Valorant: US$ 1.500.000
- Counter-Strike 2: US$ 1.320.000
- PUBG: Battlegrounds: US$ 1.120.000
- Fatal Fury: City of the Wolves: US$ 250.000
- EA Sports FC 26: US$ 600.000
- Rainbow Six Siege: US$ 1.320.000
- Trackmania: US$ 250.000
- League of Legends: US$ 1.500.000
- Mobile Legends: Bang Bang: US$ 1.500.000
- Honor of Kings: US$ 1.320.000
- Apex Legends: US$ 1.200.000
Fonte: Tech Tudo
Redigido por: ContilNet