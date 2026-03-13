Esports Nations Cup 2026: tudo o que já sabemos sobre a ‘Copa do Mundo dos games’

O cenário de esportes eletrônicos está prestes a viver um marco histórico. A Esports Nations Cup 2026 (ENC) será a primeira edição de um torneio no estilo “Copa do Mundo”, onde os jogadores não defenderão seus clubes habituais, mas sim as bandeiras de seus países. Organizado pela Esports World Cup Foundation (EWCF), o evento acontecerá em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 2 e 29 de novembro de 2026.

Diferente de outros torneios, a ENC foi projetada para ser um evento bienal e rotativo, permitindo que as federações nacionais desenvolvam talentos e criem uma estrutura sólida de seleções ao longo dos anos.

O que esperar da ENC 2026

Em entrevista exclusiva, a organização destacou que a Esports Nations Cup 2026 busca unir o orgulho nacional ao mais alto nível técnico. O Brasil, celeiro de talentos em diversas modalidades, surge como um dos favoritos para as disputas de FPS e Battle Royales.

Sistema de Sedes: Riade estreia o formato, mas as próximas edições serão realizadas em diferentes cidades-sede ao redor do mundo.

Foco em Seleções: Jogadores de clubes rivais atuarão juntos, criando parcerias inéditas sob o comando de técnicos nacionais.

Diversidade de Jogos: O catálogo vai desde os tradicionais MOBAs até o clássico Xadrez, abrangendo diversos públicos.

Modalidades e Estrutura do Torneio

Confira os principais títulos que estarão presentes na primeira edição da Esports Nations Cup 2026:

Modalidade Gênero Status League of Legends (LoL) MOBA Confirmado Counter-Strike 2 (CS2) FPS Confirmado Valorant FPS Tático Confirmado PUBG Mobile Battle Royale Confirmado Xadrez Estratégia Confirmado Rocket League Esporte/Ação Em negociação

A expectativa é que a premiação da Esports Nations Cup 2026 siga os padrões astronômicos vistos na Esports World Cup, com bônus para as seleções que apresentarem o melhor desempenho geral em todas as categorias. Para os fãs, será a oportunidade única de ver ídolos como Fallen, Sacy e outros representando a “Amarelinha” em um palco global unificado. A contagem regressiva para Riade já começou, e o mundo dos games nunca esteve tão próximo do formato tradicional dos grandes esportes.

2. Como funcionará a classificação de seleções para a Esports Nations Cup?

A quantidade de seleções varia conforme o título e as participantes de cada modalidade serão definidas ao longo do ano, seguindo diretrizes de elegibilidade estabelecidas pela EWCF e pelas editoras dos jogos. Além disso, cada equipe nacional terá atletas selecionados por treinadores e gerentes aprovados pela organização. No League of Legends, por exemplo, 16 nações serão convidadas com base no ranking da própria EWCF, considerando o desempenho de seus atletas em torneios regionais e globais da Riot Games. Outras 14 vagas serão preenchidas por qualificatórias regionais e duas via Wildcard.

ManuBachoore foi o campeão mundial de EA Sports FC em 2025 — Foto: Divulgação/EWCF

Uma questão que surge é: como esse evento pode conflitar com o calendário tradicional de outros jogos de esports. Para driblar esse problema, a Esports Nations Cup foi desenvolvida em estreito alinhamento com as principais publishers globais para garantir que a seleção dos jogos, os caminhos de classificação e os formatos competitivos reflitam a maturidade e a prontidão de cada ecossistema. Além disso, segundo McCabe, o principal atrativo da ENC é a possibilidade de os atletas poderem representar seus países, não necessariamente a organização à qual pertencem.

O que temos visto por parte dos jogadores é entusiasmo. Esse formato adiciona uma nova dimensão às carreiras deles, expandindo sua identidade para além da afiliação a clubes e conectando-os diretamente a milhões de fãs em seus países. Essa camada emocional é o que torna a Esports Nations Cup diferente. — Mike McCabe, vice CEO e COO da EWCF, organizadora da EWC e ENC

Magnus Carlsen, vencedor de Xadrez durante a EWC 2025, é considerado um dos melhores atletas da história da modalidade — Foto: Divulgação/EWCF

3. Como o Brasil deve desempenhar na ENC?

Embora a expectativa seja geral, há um olhar muito positivo sobre o crescimento do Brasil em modalidades específicas de esporte eletrônico, como no caso do Rainbow Six Siege. O país já é um dos mercados de esports mais apaixonados e competitivos do mundo, além da cultura de fãs ser intensa, algo refletido pelo amor nacional ao futebol e ao apoio para cada brasileiro onde quer que qualquer um esteja.

Mike afirma que o formato baseado em seleções nacionais consegue ter uma vantagem por conta da paixão da torcida, mas que, para o Brasil se consolidar definitivamente como um hub global, ainda é necessário continuar com os investimentos em infraestrutura, formação de jovens talentos e programas nacionais estruturados. Nesse sentido, a própria ENC oferece uma oportunidade de unir diferentes atores, como organizações independentes, clubes, publishers e parceiros governamentais, em torno de um projeto nacional compartilhado.

Brasil está entre as seleções que disputarão o torneio — Foto: Divulgação/EWCF

Também há planos futuros de organizar a Esports Nations Cup em outros países. A expectativa é que a ENC 2028 possa ser realizada fora de Riyadh e a organização mantém conversas com os países interessados para levar o evento às cidades-sede que possam atender aos padrões competitivos, de transmissão e de infraestrutura estabelecidos.

4. Quais modalidades serão disputadas durante a Esports Nations Cup?

A ENC terá torneios em 16 modalidades, com um título ainda a ser anunciado. Confira os já confirmados:

Xadrez (2 a 8 de novembro): 128 jogadores disputarão no PC partidas rápidas 1v1, com controle de tempo 10+0. A fase inicial terá 16 grupos de oito competidores, em séries melhor de dois no formato todos contra todos. Os 64 melhores avançam para uma chave de eliminação simples.

Chess está confirmado na ENC 2026 — Foto: Divulgação/Esports Wrold Cup

Rocket League (2 a 8 de novembro): 48 seleções competirão em partidas 3v3 no PC. A fase de grupos contará com oito grupos de seis equipes, e as 16 melhores avançam para os playoffs, disputados em séries MD7.

Rocket League mistura o bom e velho futebol com jogos de corrida — Foto: Divulgação/Epic Games

Dota 2 (2 a 8 de novembro) : 32 seleções nacionais disputarão partidas 5v5, definidas por estratégias de draft. A fase de grupos divide os times em quatro grupos de oito, jogando todos contra todos em partidas MD1. As quatro melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Dota 2 foi desenvolvido pela Valve como principal concorrente do LOL — Foto: Reprodução/Steam

PUBG Mobile (3 a 8 de novembro): 32 equipes, com 128 atletas, disputarão em quatro grupos na fase inicial. As quatro melhores de cada grupo garantem vaga na fase final.

PUBG Mobile traz uma versão simplificada de PlayerUnknown’s Battlegrounds que captura a essência do game — Foto: Reprodução/Google Play

Valorant (8 a 15 de novembro): 32 seleções nacionais competirão em partidas 5v5 no PC. A fase de grupos terá quatro grupos de oito equipes, em formato todos contra todos com partidas MD1. As 16 melhores avançam para os playoffs, em séries melhor de três.

Valorant é um game semelhante a CS:GO em estrutura, mas com personagens diversos e habilidades especiais como em um “Hero Shooter” — Foto: Divulgação/Riot Games

Counter-Strike 2 (10 a 15 de novembro): 24 seleções nacionais disputarão no modo 5v5. As equipes serão divididas em quatro grupos de seis, jogando todos contra todos antes da fase eliminatória.

Fallen é destaque da Furia no CS2 — Foto: Divulgação/Radosław Makuch (@theMAKKU)/HLTV

PUBG: Battlegrounds (11 a 15 de novembro): 24 seleções nacionais competirão no PC em modo Battle Royale. A fase de grupos terá três grupos de oito equipes, cada um jogando cinco partidas. As 16 melhores avançam para a final, decidida em 10 jogos.

PUBG: Battlegrounds foi um dos precursores do Battle Royale e até hoje é um dos preferidos pelos entusiastas do gênero — Foto: Divulgação/PUBG Corporation

Fatal Fury: City of the Wolves (12 a 15 de novembro): 32 jogadores disputarão no PS5 partidas 1v1. Divididos em quatro grupos de oito, eles jogarão séries MD7 todos contra todos. Os 16 melhores avançam para uma chave eliminatória simples, com partidas melhor de nove até a Grande Final.

Fatal Fury: City of the Wolves traz várias mecânicas ofensivas e defensivas que tornam seu gameplay divertido e cheio de profundidade — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

EA Sports FC 26 (17 a 22 de novembro): 128 jogadores competirão em partidas 1v1 no PS5. A fase inicial terá 16 grupos de oito em formato todos contra todos. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a chave eliminatória.

EA Sports FC 26 está confirmado na ENC 2026 — Foto: Reprodução/Filipe Curitiba

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (18 a 22 de novembro): 24 seleções disputarão partidas 5v5 no PC. Divididos em quatro grupos de seis, os times jogarão todos contra todos. Os 16 melhores avançam para os playoffs, em séries MD3, com a Grande Final em MD5.

Rainbow Six Invitational 2026 — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Trackmania (19 a 22 de novembro): 32 competidores disputarão corridas rápidas em formato 1v1v1v1, acumulando pontos para garantir vaga nos playoffs.

Trackmania está confirmado na ENC 2026 — Foto: Reprodução/Steam

League of Legends (21 a 29 de novembro): 32 seleções disputarão partidas 5v5 no PC. Elas serão divididas em quatro grupos de oito, em formato todos contra todos. As oito melhores se juntam a oito convidadas na fase de grupos, disputando vagas nos playoffs.

League of Legends está confirmado na ENC 2026 — Foto: Divulgação/Riot

Mobile Legends: Bang Bang (23 a 29 de novembro): 32 seleções nacionais competirão em quatro grupos de oito. As melhores avançam para uma fase eliminatória simples com 16 equipes, culminando na Grande Final.

Mobile Legends leva ao jogador uma experiência divertida e bem parecido com LOL — Foto: Divulgação/Moonton

Honor of Kings (24 a 29 de novembro): 24 equipes nacionais disputarão partidas 5v5 em dispositivos móveis. Serão quatro grupos de seis, em formato todos contra todos. As quatro melhores de cada grupo avançam para os playoffs, em chave de eliminação simples.

Honor of Kings é outro MOBA que estará na disputa do ENC 2026 — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Apex Legends (26 a 29 de novembro): 40 seleções competirão no PC em partidas de Battle Royale. A fase de grupos terá quatro grupos de 10 equipes, com seis partidas cada. As melhores avançam para a fase final eliminatória com 20 times

Seja o último jogador a ficar de pé em Apex Legends — Foto: Reprodução/Steam

Curiosamente, o xadrez aparece entre diversos títulos com mais “cara de Esports”. Porém, o jogo é uma das disciplinas competitivas mais históricas do mundo e, ainda assim, encontrou um impulso extraordinário na era digital. Para Mike, o xadrez pertence a um palco moderno de esports, com produção de alto nível, integração em transmissões e engajamento de audiência global.

Levá-lo para uma estrutura global de esports com múltiplos títulos reforça nossa crença de que os esports são sobre excelência competitiva, seja ela expressa por meio de um controle, um teclado ou um tabuleiro. — Mike McCabe, vice CEO e COO da EWCF, organizadora da EWC e ENC

5. Esports Nations Cup terá premiação? Confira os valores a serem pagos

Sim. Os valores totais das premiações distribuídas entre os participantes variam conforme a modalidade. Veja a lista em dólares:

Xadrez: US$ 600.000

US$ 600.000 Rocket League: US$ 1.320.000

US$ 1.320.000 Dota 2: US$ 1.500.000

US$ 1.500.000 PUBG Mobile: US$ 1.320.000

US$ 1.320.000 Valorant: US$ 1.500.000

US$ 1.500.000 Counter-Strike 2: US$ 1.320.000

US$ 1.320.000 PUBG: Battlegrounds: US$ 1.120.000

US$ 1.120.000 Fatal Fury: City of the Wolves: US$ 250.000

US$ 250.000 EA Sports FC 26: US$ 600.000

US$ 600.000 Rainbow Six Siege: US$ 1.320.000

US$ 1.320.000 Trackmania: US$ 250.000

US$ 250.000 League of Legends: US$ 1.500.000

US$ 1.500.000 Mobile Legends: Bang Bang: US$ 1.500.000

US$ 1.500.000 Honor of Kings: US$ 1.320.000

US$ 1.320.000 Apex Legends: US$ 1.200.000

Esports Nations Cup: confira premiações — Foto: Reprodução/ENC

Fonte: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet