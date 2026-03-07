Esposa de Cowboy se pronuncia sobre suposta informação do mundo exterior no Anjo

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, do “BBB26”, se pronunciou pela primeira vez sobre as acusações de que o brother teria recebido informações externas por meio do vídeo da família para o Presente do Anjo da última semana. Na madrugada de quinta-feira (6/3), o mineiro cogitou apertar o botão de desistência e afirmou que o recado da companheira aumentou sua preocupação.

Não demorou para que o relato viralizasse nas redes sociais e alguns internautas passassem a apontar a suposta interferência. A terapeuta, no entanto, nega ter enviado qualquer tipo de mensagem subliminar para o marido. Em entrevista ao hugogloss.com, ela explicou: “O que está acontecendo é uma interpretação equivocada e distorcida dos fatos”.

“O meu vídeo do Anjo foi gravado e enviado no primeiro Anjo do Beto, dia 07/02, ainda no início do programa”, acrescentou Priscilla, que destacando que os temas respondidos no material são de escolha da própria emissora: “A perguntas não são definidas por quem grava o vídeo”.

Vale destacar que a teoria ganhou força com uma publicação feita por Priscilla no X, antigo Twitter, pouco após as declarações de Alberto dentro do “BBB26”: “Gente, fiz o que pude com o vídeo do Anjo… agora é só velas, rezas e mantras […] Eu amo a ideia de atrapalhar o jogo de alguém completamente só com uma atitude minha. Brincadeirinha”.