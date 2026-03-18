O clima é de esperança e gratidão na família do humorista Marquito. Internado desde o dia 25 de fevereiro após um grave acidente de moto em São Paulo, o braço direito do apresentador Ratinho segue em franca recuperação.

Nesta quarta-feira (18/03), sua esposa, Milva Maia, usou as redes sociais para colocar um ponto final em boatos maldosos e detalhar a rede de apoio que o artista vem recebendo.

Milva desmentiu categoricamente que o marido tenha sido abandonado no hospital por familiares ou colegas de trabalho. “Esse vídeo é para desmentir boatos de que ele foi abandonado pela esposa, filhas ou pelo Ratinho. Parem de alarmar e contar mentiras”, desabafou.

O apoio de Ratinho nos bastidores

Um dos pontos que mais chamou a atenção no relato foi a postura de Ratinho. Segundo Milva, o apresentador tem sido uma peça fundamental na recuperação emocional do amigo. “O Ratinho liga todos os dias. Ele já veio visitar, pergunta se preciso de ajuda e deixou claro que posso contar com ele”, revelou.

Com informações do Metrópoles.

Mais do que o suporte financeiro ou logístico, Ratinho fez uma promessa que emocionou o humorista no leito do hospital: “Ele falou para o Marquito: ‘toda quinta-feira eu vou apresentar um quadro seu, já falei com a produção’. Isso deu uma alegria enorme para ele”, contou Milva.

Atualização do estado de saúde: “Um milagre”

Sobre a gravidade do acidente, ocorrido após um mal súbito na Vila Gustavo, a esposa de Marquito não escondeu que o cenário inicial era crítico. O humorista sofreu diversas fraturas, incluindo costela e clavícula, e precisou passar por uma cirurgia de quatro horas.

“Ele foi, sim, induzido ao coma no primeiro dia devido às fraturas, mas no dia seguinte já não estava mais. O cenário era de morte, mas a mão de Deus entrou na frente. A recuperação dele está surpreendendo a medicina”, destacou Milva, confirmando que Marquito já faz fisioterapia e está conversando normalmente.

O artista, que foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa no último dia 6 de março, segue sob observação rigorosa, mas os médicos estão otimistas com a velocidade de sua evolução clínica.