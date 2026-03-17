Esposa de Marquito atualiza quadro de saúde do humorista e defende Ratinho
Marcos Antônio Gil Ricciardelli, o Marquito, está internado desde o fim de fevereiro, quando sofreu um grave acidente de moto e segue em recuperação na UTI
A esposa do humorista Marquito, Milva Maia, atualizou o estado de saúde do marido nesta terça-feira (17/3). Em suas redes sociais, ela destacou a recuperação do artista, que segue internado na UTI, e comentou sobre a ajuda de Ratinho desde o início do caso. Marquito sofreu um acidente de moto em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e teve múltiplas fraturas e ferimentos pelo corpo.
De acordo com Milva, o comediante está evoluindo, e informações que apontam suposto abandono são falsas: “Está falando, fazendo fisioterapia. Ele está ótimo. Ele foi, sim, induzido ao coma no primeiro dia. Teve que entrar no coma induzido porque sofreu várias fraturas: costela, clavícula… Foi necessário, mas no dia seguinte ele não estava mais em coma induzido. Parem de alarmar e de contar mentiras”.
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Milva contou que Marquito chegou a receber a visita do apresentador do SBT durante a internação: “Desde o acidente, o Ratinho liga todos os dias para saber como ele está. Ele já veio visitar, está sempre perguntando se preciso de alguma ajuda e já deixou claro que posso contar com ele. Na última visita, ele ainda falou para o Marquito: ‘toda quinta-feira eu vou apresentar um quadro seu’. E isso me deixa muito feliz”.
A esposa do humorista se emocionou ao refletir sobre a evolução de Marquito desde o acidente, que, segundo ela, poderia ter tido um desfecho muito mais grave: “Minha felicidade é porque vivi o sobrenatural de Deus na minha vida através do meu marido. O acidente era de morte. Quem vive os milagres de Deus sabe muito bem enxergar a mão de Deus naquele momento. Foi uma tragédia muito grande, embora Deus tenha livrado. O cenário era de morte, mas a mão de Deus entrou na frente, e o livramento foi enorme. A recuperação dele está surpreendendo a medicina”.
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Fonte: Portal Leo Dias