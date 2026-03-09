Esposa de Moraes quebra o silêncio e divulga detalhes sobre contrato com Master

A advogada Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (9/3) para detalhar a prestação de serviços de seu escritório ao Banco Master. O contrato, que alcançou a cifra de R$ 129 milhões, tornou-se alvo de atenção pública após a instituição financeira, presidida por Daniel Vorcaro, ver-se envolvida em investigações de fraude bilionária e liquidação extrajudicial.

Na nota, o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados enfatiza que a atuação foi estritamente consultiva e estratégica, envolvendo uma robusta equipe de 15 advogados e outros três escritórios especializados subcontratados. A defesa de Viviane reitera que o trabalho ocorreu entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, focando em compliance e governança.

Detalhes da Consultoria e Reuniões

A nota busca demonstrar a complexidade e a extensão dos serviços prestados para justificar os valores envolvidos. Segundo o documento, a carga de trabalho incluiu quase uma centena de encontros estratégicos.

Reuniões Presenciais: Foram realizadas 79 reuniões na sede do Banco Master, cada uma com duração média de 3 horas, focadas em compliance e análise de documentos.

Pareceres Jurídicos: A equipe produziu 36 pareceres técnicos abrangendo áreas como proteção de dados, regulatório, trabalhista e previdenciário.

Compliance e Ética: O escritório foi responsável pela revisão do Código de Ética e pela implementação de políticas de relacionamento com o Poder Público e prevenção à lavagem de dinheiro (PLDFT).

Distanciamento do STF

Um dos pontos centrais do esclarecimento de Viviane Barci é a afirmação categórica de que seu escritório jamais atuou em processos do Banco Master perante o Supremo Tribunal Federal. A nota ressalta que a atuação contenciosa específica limitou-se a inquéritos policiais federais e ações penais em instâncias inferiores.

Atividade Realizada Quantidade / Detalhe Total de Reuniões 94 encontros (presenciais e vídeo) Pareceres Emitidos 36 opiniões legais e pareceres Equipe Jurídica 15 advogados + 3 escritórios parceiros Foco da Atuação Compliance, Ética e Governança Atuação no STF Nenhuma causa conduzida na Corte

A advogada finaliza reforçando a trajetória de quase duas décadas do escritório no mercado, atendendo grandes clientes com abordagem estratégica. O posicionamento ocorre em um momento de forte pressão sobre as relações profissionais de familiares de magistrados com instituições sob investigação, buscando separar a atividade técnica do escritório da função pública de seu cônjuge.

Fonte: Midia Max

Redigido por: ContilNet