19/03/2026
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Jéssica Beatriz Costa e o pai, o cantor Leonardo, em meio a polêmica sobre aniversário e mesada

Leonardo corre para homenagear a filha; Jéssica também abre o jogo sobre a suposta mesada de R$ 10 mil

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O clima pesou na família do cantor Leonardo nesta quinta-feira (19/03). A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do sertanejo, surpreendeu os seguidores ao revelar que o pai esqueceu de parabenizá-la pelo seu aniversário.
Instagram/Reprodução

O clima pesou na família do cantor Leonardo nesta quinta-feira (19/03). A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do sertanejo, surpreendeu os seguidores ao revelar que o pai esqueceu de parabenizá-la pelo seu aniversário.

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A declaração aconteceu durante uma viagem de Jéssica pela Itália, após ser questionada por um fã se o passeio havia sido um presente do pai.

A resposta foi direta e sem filtros: “Ele não me deu nem parabéns, quem dirá uma viagem para a Itália”, disparou a influenciadora nos stories do Instagram. Pouco tempo após a repercussão negativa, a postagem foi apagada, e Leonardo publicou uma homenagem tardia: “Parabéns, minha filha. Deus abençoe sua vida. Amo você”.

A verdade sobre a “mesada” de R$ 10 mil

Além do esquecimento, Jéssica aproveitou para esclarecer os boatos sobre uma suposta mesada de R$ 10 mil que o cantor daria aos seus seis filhos. Assim como o irmão João Guilherme, que já havia ironizado a notícia, Jéssica desmentiu o valor fixo.

Com informações de Metrópoles.

“Meu pai sempre me ensinou o valor do dinheiro e nunca me deu regalias de ‘mão beijada’”, explicou em entrevista à Quem. Segundo ela, o apoio financeiro existe para necessidades reais, como saúde e educação, mas não há um depósito mensal conforme ventilado na internet.

Educação e Gratidão

Jéssica ressaltou que a forma como foi educada a faz batalhar pelas próprias conquistas. Ela mencionou que Leonardo arcou com custos importantes, como sua cirurgia cardíaca, e mantém um plano de saúde para ela e o filho. “Sou mais do que grata por tudo que ele já me proporcionou e proporciona. Esse modo de educação me faz dar valor às coisas que tenho”, concluiu.

Leonardo é pai de seis filhos de diferentes relacionamentos: Jéssica, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme. A relação entre os herdeiros e o cantor vira e mexe se torna assunto público devido às personalidades fortes e à exposição nas redes sociais.

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