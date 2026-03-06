Está decidido: Progressistas faz megaevento para oficializar aliança com PL e UB na segunda

07/03/2026
No evento, também serão oficializadas as pré-candidaturas do governador Gladson Camelí e de Marcio Bittar ao Senado

Gladson Cameli e Marcio Bittar/Foto: Secom

A aliança do Progressistas com o União Brasil e o Partido Liberal (PL), em prol da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis, será anunciada na próxima segunda-feira (9).

O anúncio foi feito pelo próprio PP, por meio de um convite. O ato será às 16h, na sede do partido.

No evento, também serão oficializadas as pré-candidaturas do governador Gladson Camelí e de Marcio Bittar ao Senado.

VEJA O CONVITE: 

