Está decidido: Progressistas faz megaevento para oficializar aliança com PL e UB na segunda

A aliança do Progressistas com o União Brasil e o Partido Liberal (PL), em prol da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis, será anunciada na próxima segunda-feira (9). O anúncio foi feito pelo próprio PP, por meio de um convite. O ato será às 16h, na sede do partido. No evento, também serão oficializadas as pré-candidaturas do governador Gladson Camelí e de Marcio Bittar ao Senado. VEJA O CONVITE: