Está definida a data de estreia de Cariúcha na RedeTV!; vem saber os detalhes

Anota na agenda! Cariúcha já tem data de estreia definida pela RedeTV!. A nova contratada da emissora para assumir o “Superpop” entrará no ar em 25 de março.

Para a nova fase do programa, a apresentadora preparou reportagens especiais em comunidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, entrevistas com famosos e participações especiais no palco.

Logo na estreia, Cariúcha vai receber Negra Li e Thierry, como antecipado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, além de contar com plateia presente no estúdio mais tecnológico dentre os canais de TV aberta no Brasil. A princípio, a atração será gravada.

A chegada da artista ao casting da RedeTV! marca um importante momento sua carreira.

Cariúcha deixou o SBT, emissora em que trabalhou nos dois últimos anos à frente do “Fofocalizando” ao lado de Leo Dias, Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Thayse Teixeira.

