Estado destina R$ 139 mil para construção de área de convivência em órgão público

O governo do Acre homologou a contratação de uma empresa para execução de uma obra voltada à criação de uma área de convivência na sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em Rio Branco. O valor do contrato é de R$ 139,6 mil.

De acordo com o Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira (30), a obra prevê a implantação de um espaço externo com estrutura voltada ao uso institucional, incluindo construção de pergolados, execução de piso, paisagismo e instalação de iluminação.

A empresa vencedora foi definida após processo licitatório, com desconto aplicado sobre os valores de referência. A contratação segue as regras da nova Lei de Licitações e já foi homologada pela administração estadual.

Além disso, o projeto busca adequar o espaço físico da sede da PGE, com criação de ambientes voltados à convivência e realização de atividades internas.

A execução dos serviços ficará sob responsabilidade da empresa contratada, conforme as especificações técnicas estabelecidas no edital e nos documentos do processo.