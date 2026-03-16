Estado do Acre tem pior infraestrutura do Brasil, aponta levantamento nacional

O Acre teve o pior desempenho do Brasil no Índice Confea de Infraestrutura do Brasil (Infra-BR), lançado nesta segunda-feira (16) pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

O levantamento apresenta uma escala de 0 a 100, composta por 67 indicadores agrupados em seis eixos: energia e conectividade, mobilidade, água, bem-estar social e cidadania, meio ambiente e saneamento básico.

O índice avalia o desempenho dos 26 estados e do Distrito Federal. A nota geral do Brasil ficou em 56,92.

De acordo com os números, apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo pontuaram acima da média.

O Distrito Federal ocupa a primeira posição do ranking, com nota 74,67. Na outra ponta, o Acre registrou 28,46 pontos, seguido de Amapá (33,94), Pará (34,41), Amazonas (36,61) e Maranhão (36,84).

O Acre também se destacou negativamente em relação à falta de acesso ao saneamento básico, com 11,28 pontos nesse quesito. O problema é mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste.