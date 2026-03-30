Estado lança licitação para levar irrigação a produtores rurais no Acre

O governo do Acre abriu licitação para contratar empresa responsável pela implantação de sistemas de irrigação em áreas produtivas do estado. A iniciativa tem como foco fortalecer a agricultura familiar e ampliar a produção em regiões rurais.

De acordo com publicação no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira (30), o processo prevê a instalação de kits completos de irrigação por gotejamento, voltados para áreas de até um hectare, destinadas principalmente ao cultivo de espécies frutíferas.

Além disso, a medida deve beneficiar produtores das regionais do Alto e Baixo Acre, contribuindo para o aumento da produtividade e a redução dos impactos de períodos de estiagem.

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O modelo adotado inclui a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação dos equipamentos, no formato chamado “turn key”, em que o serviço é entregue pronto para uso.

As propostas devem ser enviadas por meio das plataformas oficiais de compras públicas, dentro do prazo estabelecido no edital. A expectativa é que a iniciativa fortaleça a produção rural e incentive o desenvolvimento econômico nas comunidades atendidas.