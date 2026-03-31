Estado mantém feriado e estabelece ponto facultativo na Semana Santa

Os órgãos e entidades da administração pública estadual do Acre terão o expediente suspenso nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3). A medida ocorre em função do ponto facultativo da Quinta-Feira Santa e do feriado nacional da Paixão de Cristo, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 11.809/2025.

A determinação, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), abrange todas as instituições da administração direta e indireta do Poder Executivo. Com a paralisação das atividades administrativas, o atendimento ao público nas secretarias de Estado e nas unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) será retomado apenas na próxima segunda-feira, dia 6 de abril.

Serviços Essenciais

Apesar da suspensão do expediente administrativo, o governo garantiu a manutenção dos serviços considerados essenciais para a população. Na área da Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) seguem com atendimento 24 horas.

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No setor de Segurança Pública, o policiamento e as delegacias de polícia operam normalmente durante todo o feriado prolongado para garantir a ordem e o suporte aos cidadãos.

A medida segue o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026, permitindo o planejamento das repartições públicas e a organização dos servidores para as celebrações religiosas da Semana Santa.