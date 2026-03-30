Estado prevê gasto de R$ 106 mil com serviços de decoração e eventos

O governo do Acre autorizou a contratação de serviços de decoração e ornamentação para eventos institucionais, com valor estimado de R$ 106,7 mil. A informação consta no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira (30).

De acordo com o documento, a contratação foi realizada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) por meio de adesão a uma ata de registro de preços. O objetivo é atender demandas relacionadas à realização de eventos oficiais ao longo do ano.

Entre os itens previstos estão arranjos florais naturais, coroas de flores, buquês, além da locação de toalhas de mesa, tapetes e aparadores para ambientação. Os valores variam conforme o tipo de material e serviço contratado.

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Além disso, a lista inclui estruturas decorativas utilizadas em cerimônias institucionais, com destaque para itens como arranjos de grande porte e serviços de ornamentação com flores tropicais.

Segundo o termo, a contratação segue as regras da nova Lei de Licitações e possui vigência vinculada à ata já existente, com utilização conforme a necessidade da administração pública.