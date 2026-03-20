20/03/2026
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Estágio no governo do Acre pode pagar até R$ 1,2 mil com novo decreto

Valores variam conforme nível de ensino e carga horária; pagamento considera frequência mensal do estudante

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De acordo com o texto, os valores variam conforme o nível de escolaridade e a carga horária diária. — Foto: Ilustração

Um novo decreto publicado pelo governo do Acre estabelece os valores da bolsa-estágio para estudantes que atuam na administração pública estadual. As quantias chegam a R$ 1,2 mil para universitários com jornada de seis horas diárias, enquanto alunos do ensino médio podem receber até R$ 792. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (20).

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O governador Gladson Camelí assinou o decreto que regulamenta os novos valores da bolsa-estágio para estudantes vinculados à administração pública direta, autarquias e fundações do Estado.

LEIA TAMBÉM: Governo abre seleção para estagiários com bolsas de até R$ 784; confira

De acordo com o texto, os valores variam conforme o nível de escolaridade e a carga horária diária. Para estudantes do ensino médio, a bolsa será de R$ 544 para jornadas de quatro horas e R$ 792 para seis horas. Já para o nível superior, os valores sobem para R$ 800 (quatro horas) e R$ 1.200 (seis horas).

O decreto também estabelece que o pagamento será proporcional à frequência do estagiário, com desconto em caso de faltas não justificadas. Além disso, a bolsa deixa de ser paga imediatamente após o desligamento do estudante.

A medida não se aplica a órgãos que já possuam programas próprios de estágio com regras específicas.

O novo modelo já está em vigor a partir da data de publicação e passa a valer para contratos firmados no âmbito do governo estadual.

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