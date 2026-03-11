A capital dos Estados Unidos amanheceu com uma intervenção artística que está parando o trânsito e dividindo opiniões no National Mall. Uma estátua de Trump e Epstein em Washington foi instalada clandestinamente, retratando o presidente Donald Trump e o falecido financista Jeffrey Epstein na icônica pose de Jack e Rose, do filme Titanic (1997).

A escultura, intitulada “Rei do Mundo”, é assinada pelo coletivo artístico anônimo Secret Handshake. O grupo utiliza a sátira para criticar os laços históricos entre o atual mandatário norte-americano e Epstein, acusado de comandar uma vasta rede de tráfico sexual de menores antes de sua morte na prisão em 2019.

A analogia com Jack e Rose

Em uma placa fixada na base do monumento, os autores traçam um paralelo ácido entre o romance cinematográfico e a amizade dos bilionários. “A trágica história de amor entre Jack e Rose foi construída em uma luxuosa viagem, festas barulhentas e esboços secretos de nudez. Este monumento honra o laço entre Donald Trump e Jeffrey Epstein”, diz o texto.

“Make America Safe Again”

Além da escultura, a instalação conta com banners que utilizam uma variação do slogan de campanha de Trump: “Make America Safe Again” (Tornar a América Segura Novamente).

As peças exibem fotos dos dois juntos em eventos sociais nas décadas de 90 e 2000, além de um emblema do Departamento de Justiça onde a palavra “Justice” aparece ocultada, sugerindo impunidade.

Contexto e Respostas:

Negativas de Trump: O presidente nega qualquer envolvimento com as atividades ilícitas de Epstein e afirma que rompeu relações com o financista assim que surgiram os primeiros indícios de crimes.

Histórico do Coletivo: O Secret Handshake já instalou outras peças satíricas em D.C., incluindo a réplica de um bilhete de aniversário assinado por “Donald” endereçado a Epstein em 2003.

Status da Obra: Autoridades do Serviço Nacional de Parques ainda não confirmaram por quanto tempo a obra permanecerá no local, já que instalações sem autorização costumam ser removidas rapidamente.

O protesto ocorre em um momento de alta tensão política, reforçando o uso da arte urbana como ferramenta de pressão e crítica social na capital dos Estados Unidos.

