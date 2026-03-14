14/03/2026
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Estêvão fora da Seleção: Lesão grave assombra Ancelotti hoje (14)

Baixa de peso no ataque! Técnico do Chelsea confirma que lesão na coxa ainda não cicatrizou e joia brasileira não deve viajar para amistosos contra França e Croácia.

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Estêvão sentindo lesão na coxa, motivo que pode deixá-lo fora da Seleção Brasileira.
Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

A contagem regressiva para a próxima Data Fifa acabou de ganhar contornos de drama para os torcedores brasileiros. Na véspera do duelo entre Chelsea e Newcastle pela Premier League, o técnico do clube inglês, Liam Rosenior, trouxe atualizações preocupantes sobre a lesão na coxa do atacante ex-Palmeiras. Com o tempo de recuperação estourando o limite, a chance de vermos Estêvão fora da Seleção Brasileira nos próximos amistosos é altíssima.

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O garoto de 18 anos, que já desfalcou o clube londrino em cinco partidas consecutivas, virou a principal dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti, que conta com o jogador como a principal engrenagem ofensiva de seu esquema tático atual.

O ContilNet detalha o que disse o treinador do Chelsea e quem pode herdar a vaga do prodígio brasileiro nos próximos dias.

🚑 Chelsea prega cautela e descarta retorno imediato

A confirmação do afastamento veio diretamente de Londres. Em coletiva na sexta-feira (13), Liam Rosenior foi categórico ao afirmar que não forçará o retorno de sua joia para o jogo deste sábado (14).

“Estêvão não jogará novamente neste fim de semana, ele ainda está um pouco longe de estar recuperado. Queremos ter cuidado com ele devido à natureza da sua lesão na coxa”, revelou o comandante do Chelsea.

A declaração acende um alerta vermelho na CBF, uma vez que lesões musculares na coxa exigem um tempo de transição física que fatalmente esbarra no calendário da Data Fifa.

❌ A “Regra de Ouro” de Carlo Ancelotti

O que praticamente sela o corte de Estêvão é a postura irredutível do técnico da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti já declarou publicamente que não convoca jogadores que não estejam 100% aptos fisicamente — regra que já foi aplicada até mesmo para Neymar no passado.

A ausência de Estêvão é um golpe duro para a amarelinha. O jovem atacante é, isoladamente, o artilheiro da “Era Ancelotti”, acumulando números impressionantes: são 5 gols marcados em apenas 5 jogos como titular.

Os amistosos estão marcados para os Estados Unidos:

  • 26 de março: Brasil x França

  • 31 de março: Brasil x Croácia

🔄 Quem pode substituir o artilheiro?

Com a ponta direita vaga, a comissão técnica de Ancelotti já avalia os nomes que atuam na Europa para preencher a lacuna deixada pelo ex-palmeirense. A disputa promete ser acirrada entre jogadores de velocidade e drible:

  • Raphinha (Barcelona): Em grande fase na Espanha, é o favorito natural pela experiência.

  • Luiz Henrique (Zenit): Vive bom momento na Rússia e tem as características físicas que Ancelotti aprecia.

  • Antony (Bétis): Buscando retomada na carreira no futebol espanhol, corre por fora na disputa.

  • Rayan (Bournemouth): O jovem também ganha destaque na Premier League e surge como a opção de renovação para a vaga.

Por: Redação ContilNet Esportiva

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