“Estou ao lado do prefeito nesse processo”, diz Alysson em relação à candidatura de Bocalom

“Estou ao lado do prefeito Tião Bocalom nesse processo de apoiá-lo.” A declaração é do vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, ao comentar as movimentações políticas que começam a ganhar força com a abertura da janela partidária. A entrevista foi concedida nesta sexta-feira (6), durante a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Áurea Vilela, no bairro Cadeia Velha.

Segundo Bestene, o início do período de trocas partidárias naturalmente intensifica as conversas e especulações sobre alianças e candidaturas para as eleições.

“É natural que esse momento agora tenha especulações, diálogos e conversas políticas. Ontem iniciou a janela partidária, então começam mudanças de partido e possíveis descompatibilizações para quem deseja ser candidato”, afirmou.

Ele destacou que o cenário eleitoral deste ano envolve disputas importantes em todo o país.

“É um ano de eleição que envolve presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então é natural que esse movimento político aconteça”, disse.

Apesar das articulações nos bastidores, Bestene afirmou que, neste momento, sua prioridade continua sendo a gestão municipal. Além de vice-prefeito, ele também ocupa o cargo de secretário municipal de Educação.

“Hoje estou como vice-prefeito e secretário de Educação e estamos muito focados nisso, até porque o ano letivo inicia no dia 10. Temos muita coisa para entregar na educação”, pontuou.

O vice-prefeito também ressaltou a relação de proximidade política e administrativa com o prefeito Tião Bocalom, destacando que ambos mantêm diálogo constante sobre os rumos da gestão.

“A gente tem uma sinergia muito próxima, eu e o prefeito Tião Bocalom. É uma continuidade de trabalho e temos conversado e dialogado bastante”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de apoiar uma eventual candidatura de Bocalom ao governo do Acre, Bestene disse considerar legítima a pretensão do prefeito, citando a trajetória política dele.

“É justo o pleito que Tião Bocalom busca pela história política que ele tem, pelas disputas que já enfrentou e pelo projeto que ele implementa”, declarou.

Ele também mencionou as ações realizadas pela atual gestão municipal como parte desse projeto político.

“Pelo que ele tem feito aqui na capital, eu estou ao lado do prefeito Tião Bocalom nesse processo de apoiá-lo”, reforçou.

Bestene acrescentou que as definições sobre alianças e estratégias eleitorais ainda devem passar por novas rodadas de conversas nos próximos meses.

“É natural que, nesse momento de pré-campanha, as conversas continuem até chegar nas definições dos próximos passos, que são as futuras alianças”, disse.

Enquanto o cenário político se desenha, o vice-prefeito afirmou que o foco da administração municipal permanece na execução de obras e serviços.

“A gente vai continuar dando sequência ao trabalho aqui na capital, entregando obras e ações que impactam no dia a dia das pessoas, trazendo uma Rio Branco cada vez mais moderna e inovadora”, concluiu.