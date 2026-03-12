12/03/2026
“Estou doido para fazer campanha”, diz Vagner durante ato de aliança do MDB com Mailza

O MDB vai integrar a chapa de Mailza com a indicação do vice, que pode ser a filha de Vagner e Antônia, a ex-deputada federal Jéssica Sales

"Estou doido para fazer campanha e colocar o pé na estrada", diz Vagner
Vagner e Mailza/Foto: ContilNet

Durante o evento que oficializou a aliança do MDB com o Progressistas, nesta quinta-feira (12), o presidente do partido, Vagner Sales, disse que está ansioso para fazer campanha para a vice-governadora Mailza Assis, que disputa o Governo em 2026.

SAIBA MAIS: Progressistas e MDB selam aliança em prol da pré-candidatura de Mailza ao Governo; FOTOS 

Evento que selou a aliança entre MDB e PP aconteceu nesta quinta-feira/Foto: ContilNet

“Nós vamos trabalhar. Eu estou doido para fazer campanha, colocar o pé na estrada. A Antônia [Sales] já está se coçando, porque domingo ela vai lá para o Valparaíso, doida para fazer campanha. Esse é o nosso lema”, disse o Leão do Juruá.

Vagner diz que o partido vai anuncio o nome para o cargo de vice na próxima semana/Foto: ContilNet

O MDB vai integrar a chapa de Mailza com a indicação do vice, que pode ser a filha de Vagner e Antônia, a ex-deputada federal Jéssica Sales.

Além de indicar o vice, o MDB terá do governo e de Mailza apoio às chapas proporcionais do partido.

Últimas Notícias

