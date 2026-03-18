18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Estreia do futebol feminino nos Jogos Escolares (JERs) 2026

Tudo sobre a estreia do futebol feminino, prazos de inscrição e as sedes das classificatórias em Roraima

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
(Foto: Fernando Oliveira)

A 53ª edição dos Jogos Escolares de Roraima (JERs) traz uma notícia histórica para o esporte local nesta quarta-feira (18/03). Pela primeira vez, o futebol feminino fará parte do cronograma oficial na categoria infantil (15 a 17 anos). A iniciativa visa acompanhar o crescimento da modalidade no estado e revelar novos talentos nas escolas roraimenses.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

As inscrições já estão abertas e o prazo é curto: as escolas têm até o dia 26 de março para garantir a participação de suas equipes. Cada time poderá inscrever entre 12 e 16 atletas.

Incentivo ao talento local

Para o coordenador de futsal e futebol dos Jogos, João Paulo Sequeira, a inclusão é um passo estratégico para o desenvolvimento esportivo de Roraima. “Sabemos da importância do futebol feminino, que cresce a cada dia no nosso Estado. Temos grandes meninas com muito talento e, com esse incentivo, o esporte escolar tende a crescer ainda mais”, afirmou.

Com informações de FOLHA BV.

Calendário e Sedes

As competições começam oficialmente no dia 10 de abril, com a etapa classificatória em Bonfim. O cronograma de disputas se estende até o dia 31 de maio, percorrendo nove sedes no interior do estado, além da capital, Boa Vista.

A fase final, que define os grandes campeões de 2026, está prevista para ocorrer entre os meses de junho e julho em Boa Vista. Vale lembrar que o ciclismo será a única modalidade com calendário diferenciado, sendo disputado exclusivamente no final de maio.

Como participar?

As instituições de ensino interessadas devem ficar atentas aos regulamentos específicos da Secretaria de Educação e Desporto (Seed). É fundamental que a documentação das atletas esteja em dia para evitar problemas na fase de homologação das inscrições, que encerra na próxima semana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.