Estreia do futebol feminino nos Jogos Escolares (JERs) 2026

A 53ª edição dos Jogos Escolares de Roraima (JERs) traz uma notícia histórica para o esporte local nesta quarta-feira (18/03). Pela primeira vez, o futebol feminino fará parte do cronograma oficial na categoria infantil (15 a 17 anos). A iniciativa visa acompanhar o crescimento da modalidade no estado e revelar novos talentos nas escolas roraimenses.

As inscrições já estão abertas e o prazo é curto: as escolas têm até o dia 26 de março para garantir a participação de suas equipes. Cada time poderá inscrever entre 12 e 16 atletas.

Incentivo ao talento local

Para o coordenador de futsal e futebol dos Jogos, João Paulo Sequeira, a inclusão é um passo estratégico para o desenvolvimento esportivo de Roraima. “Sabemos da importância do futebol feminino, que cresce a cada dia no nosso Estado. Temos grandes meninas com muito talento e, com esse incentivo, o esporte escolar tende a crescer ainda mais”, afirmou.

Com informações de FOLHA BV.

Calendário e Sedes

As competições começam oficialmente no dia 10 de abril, com a etapa classificatória em Bonfim. O cronograma de disputas se estende até o dia 31 de maio, percorrendo nove sedes no interior do estado, além da capital, Boa Vista.

A fase final, que define os grandes campeões de 2026, está prevista para ocorrer entre os meses de junho e julho em Boa Vista. Vale lembrar que o ciclismo será a única modalidade com calendário diferenciado, sendo disputado exclusivamente no final de maio.

Como participar?

As instituições de ensino interessadas devem ficar atentas aos regulamentos específicos da Secretaria de Educação e Desporto (Seed). É fundamental que a documentação das atletas esteja em dia para evitar problemas na fase de homologação das inscrições, que encerra na próxima semana.