Estudante acreano da rede pública conquista aprovações em três universidades brasileiras para medicina

O estudante da rede pública Kaique Albuquerque Costa conquistou um resultado expressivo no processo de ingresso ao ensino superior ao ser aprovado no curso de Medicina em três universidades brasileiras.

O jovem garantiu vaga na Universidade Federal do Acre (Ufac), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e também na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), um dos cursos mais concorridos do país.

A conquista é resultado de anos de dedicação aos estudos e do esforço do estudante ao longo da sua formação escolar. A trajetória também destaca o papel da escola pública na preparação de alunos para disputas altamente competitivas como o ingresso em Medicina.

Casos como o de Kaique Albuquerque Costa reforçam que a educação pública pode abrir caminhos importantes quando aliada ao empenho do estudante e ao apoio da comunidade escolar.

A aprovação em três instituições diferentes representa um marco na vida do jovem, que agora poderá escolher onde iniciar a formação acadêmica em uma das áreas mais disputadas do ensino superior brasileiro.