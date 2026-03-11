11/03/2026
ContilPop
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara

Estudante acreano da rede pública conquista aprovações em três universidades brasileiras para medicina

Jovem acreano foi aprovado nos cursos de Medicina da UFAC, UFS e PUC-PR

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Estudante da rede pública conquista aprovações em Medicina
Resultado destaca trajetória de dedicação do estudante da rede pública e reforça importância da educação/ Foto: Reprodução

O estudante da rede pública Kaique Albuquerque Costa conquistou um resultado expressivo no processo de ingresso ao ensino superior ao ser aprovado no curso de Medicina em três universidades brasileiras.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O jovem garantiu vaga na Universidade Federal do Acre (Ufac), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e também na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), um dos cursos mais concorridos do país.

Estudante da rede pública conquista aprovações em Medicina

Resultado destaca trajetória de dedicação do estudante da rede pública e reforça importância da educação/ Foto: Reprodução

A conquista é resultado de anos de dedicação aos estudos e do esforço do estudante ao longo da sua formação escolar. A trajetória também destaca o papel da escola pública na preparação de alunos para disputas altamente competitivas como o ingresso em Medicina.

Casos como o de Kaique Albuquerque Costa reforçam que a educação pública pode abrir caminhos importantes quando aliada ao empenho do estudante e ao apoio da comunidade escolar.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

A aprovação em três instituições diferentes representa um marco na vida do jovem, que agora poderá escolher onde iniciar a formação acadêmica em uma das áreas mais disputadas do ensino superior brasileiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.