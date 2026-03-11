A trajetória do estudante Samoel Andrade, morador do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, tem se tornado um exemplo de determinação e superação para muitos jovens acreanos. Samoel teve paralisia cerebral ainda na infância, condição que trouxe limitações físicas, mas não impediu que ele seguisse firme em sua caminhada nos estudos.

Neste ano, ele iniciou a 3ª série do ensino médio na escola Dom Júlio Mattioli, demonstrando que a força de vontade pode superar muitos obstáculos. Para se locomover, o estudante utiliza cadeira de rodas e conta com o apoio de um mediador, que o acompanha durante as atividades escolares. Com dedicação e perseverança, Samoel mostra diariamente que as dificuldades não são barreiras para quem acredita nos próprios sonhos.

Sua presença na escola também reforça a importância da inclusão e do acesso à educação para pessoas com deficiência (PCD).

Para colegas, professores e a comunidade escolar, a história do jovem é motivo de inspiração, mostrando que a educação continua sendo um caminho essencial para transformar vidas e construir oportunidades.

Em suas redes sociais, Samoel também compartilhou a emoção de iniciar o último ano do ensino médio:

“Hoje vivi um momento muito especial: meu primeiro dia de aula do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Dom Júlio Mattioli.

Começar este último ano do ensino médio é motivo de muita gratidão a Deus e de esperança por tudo que ainda está por vir. Cada passo dessa caminhada representa superação, aprendizado e sonhos sendo construídos.

Na foto, estou ao lado do diretor e amigo Zezinho Pinheiro, a quem agradeço de coração pelo apoio, pela amizade e pelo compromisso com a educação. Ter pessoas que acreditam em nós faz toda a diferença nessa jornada.

Que este ano seja marcado por muitas vitórias, conquistas e novos aprendizados. Seguimos firmes, com fé, determinação e vontade de construir um futuro melhor.

Muito obrigado a todos que caminham comigo nessa jornada!”

A mensagem reforça o espírito de perseverança do estudante, que segue determinado a concluir mais uma etapa importante de sua vida acadêmica.