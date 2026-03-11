11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Estudante de Sena Madureira supera desafios e inicia 3ª série do ensino médio como exemplo de superação

Aluno com paralisia cerebral se torna e inspiração a comunidade escolar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jovem cadeirante segue dedicado aos estudos e reforça importância da inclusão na educação.
Jovem cadeirante segue dedicado aos estudos e reforça importância da inclusão na educação/ Foto: Reprodução

A trajetória do estudante Samoel Andrade, morador do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, tem se tornado um exemplo de determinação e superação para muitos jovens acreanos. Samoel teve paralisia cerebral ainda na infância, condição que trouxe limitações físicas, mas não impediu que ele seguisse firme em sua caminhada nos estudos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Neste ano, ele iniciou a 3ª série do ensino médio na escola Dom Júlio Mattioli, demonstrando que a força de vontade pode superar muitos obstáculos. Para se locomover, o estudante utiliza cadeira de rodas e conta com o apoio de um mediador, que o acompanha durante as atividades escolares. Com dedicação e perseverança, Samoel mostra diariamente que as dificuldades não são barreiras para quem acredita nos próprios sonhos.

Sua presença na escola também reforça a importância da inclusão e do acesso à educação para pessoas com deficiência (PCD).

Para colegas, professores e a comunidade escolar, a história do jovem é motivo de inspiração, mostrando que a educação continua sendo um caminho essencial para transformar vidas e construir oportunidades.

Em suas redes sociais, Samoel também compartilhou a emoção de iniciar o último ano do ensino médio:

“Hoje vivi um momento muito especial: meu primeiro dia de aula do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Dom Júlio Mattioli.

Começar este último ano do ensino médio é motivo de muita gratidão a Deus e de esperança por tudo que ainda está por vir. Cada passo dessa caminhada representa superação, aprendizado e sonhos sendo construídos.

Na foto, estou ao lado do diretor e amigo Zezinho Pinheiro, a quem agradeço de coração pelo apoio, pela amizade e pelo compromisso com a educação. Ter pessoas que acreditam em nós faz toda a diferença nessa jornada.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Que este ano seja marcado por muitas vitórias, conquistas e novos aprendizados. Seguimos firmes, com fé, determinação e vontade de construir um futuro melhor.

Muito obrigado a todos que caminham comigo nessa jornada!”

A mensagem reforça o espírito de perseverança do estudante, que segue determinado a concluir mais uma etapa importante de sua vida acadêmica.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.