Estudante de Direito perde bolsa do ProUni por suposta falha; entenda o caso

A estudante Aghata Cristine Braz, de 18 anos, de Rio Branco denuncia ter perdido uma bolsa de estudos integral para o curso de Direito na Unama após, segundo ela, uma falha administrativa da instituição de ensino. A jovem relata que, apesar de ter cumprido os prazos e entregue todos os documentos exigidos pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), sua vaga foi negada e repassada para outro candidato.

De acordo com o relato da estudante, o prazo final para o envio da documentação era o dia 24. Ela afirma que, após entregar a primeira parte dos documentos no dia 12, finalizou o envio de todo o material restante, incluindo comprovantes de imposto de renda e movimentações bancárias, no dia 23, véspera do encerramento do prazo.

“Nos primeiros dias, para enviar a documentação, eu fui até a Unama e eles me entregaram um papel que tinha uma lista de documentos que eu precisaria enviar, e eu tinha até o dia 13 para fazer esse envio de documentação. No dia 12, eu entreguei todos os documentos corretamente. A primeira etapa, então, eu já havia concluído. Até o dia 24, eu tinha que entregar toda a documentação que foi necessária, mais documentos, eles me pediram até imposto de renda. E eu consegui toda essa documentação solicitada, todo o imposto de renda, os últimos seis meses da minha movimentação bancária. Eu enviei toda a documentação que eles me pediram no dia 23. No dia 24, que foi o prazo, eu já estava pedindo informações para a universidade se havia dado tudo certo e eu não fui respondida”, conta.

Ela relata ainda, ter descoberto dias depois que tinha perdido a vaga. “Dias depois eu fui ver o site do ProUni e eu havia sido negada, minha vaga foi passada para outra pessoa. Minha prima foi até a Unama para saber o que tinha acontecido, e entregaram papel para minha prima que eu não havia entregue o meu certificado de conclusão de ensino médio, quando fomos olhar eu tinha enviado essa documentação dia 23”, explicou.

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A estudante afirma que a universidade reteve os documentos e não realizou o upload no sistema do Ministério da Educação (MEC) a tempo, o que resultou na perda do benefício. “ O que aconteceu foi que eu enviei minha documentação no dia 23 e a Unama reteve a minha documentação e não enviou para o Prouni, fazendo com que eu perdesse a minha vaga”, disse.

Após o ocorrido, a família da estudante buscou a direção da Unama. Segundo a denunciante, o diretor ofereceu, como forma de amenizar o prejuízo, uma bolsa alternativa de 70% de desconto, com possibilidade de chegar a 80%. No entanto, até o momento, o novo benefício não foi formalizado.

“Após essa situação, a gente foi atrás de medidas legais, e minha prima entrou em contato com o diretor da Unama, que para tentar amenizar a situação, me ofereceu uma vaga de 70%, onde as três primeiras parcelas seriam apenas R$ 70,00, porque seria um pouco mais acessível para mim, e ele falou que ia tentar conseguir mais 10% de desconto, e assim ficaria 80% de desconto no total. Porém, a minha prima entrou em contato com ele novamente e que até o momento essa vaga de 80% não foi aprovada ainda. E eu estou sendo prejudicada, porque as aulas já começaram. Eu perdi a minha bolsa de 100%, eu não estou estudando, eu estou perdendo tempo por um erro da Unama, porque eles foram eles que reteram a minha documentação”, disse.

Em nota enviada ao ContilNet, a Unama informou que o processo de validação documental do ProUni segue rigorosamente os prazos e critérios estabelecidos pelo MEC.

“No caso mencionado, a documentação foi apresentada de forma incompleta dentro do prazo inicialmente estipulado, sendo finalizada apenas no último dia do período previsto. Em razão disso, não foi possível realizar a validação dentro do cronograma exigido pelo sistema do programa, o que inviabilizou a confirmação da bolsa”, disse.

Confira a nota na íntegra:

A UNAMA Rio Branco esclarece que o processo de validação documental do ProUni segue rigorosamente os prazos e critérios estabelecidos pelo programa do Ministério da Educação. No caso mencionado, a documentação foi apresentada de forma incompleta dentro do prazo inicialmente estipulado, sendo finalizada apenas no último dia do período previsto. Em razão disso, não foi possível realizar a validação dentro do cronograma exigido pelo sistema do programa, o que inviabilizou a confirmação da bolsa.

A instituição ressalta que todos os candidatos são previamente orientados quanto aos prazos e à necessidade de apresentação completa da documentação para análise. A UNAMA Rio Branco permanece à disposição da estudante e do veículo para quaisquer esclarecimentos adicionais.