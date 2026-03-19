19/03/2026
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Estudantes da Ufac sobem ao palco com mostra gratuita de direção teatral

Evento gratuito reúne oito encenações criadas por estudantes

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Foto: Reprodução

Quem gosta de teatro – ou quem quer simplesmente viver uma experiência cultural diferente – já tem programação marcada na próxima semana em Rio Branco. O curso de Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) promove, na próxima segunda-feira (24), a Mostra Universitária de Direção Teatral (MUDIT), com apresentações gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

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O evento será realizado no campus da universidade, com sessões a partir das 16 horas, no Bloco de Música e Teatro, e sequência de espetáculos até às 19h30, no Teatro Laboratório. Ao todo, serão apresentadas oito encenações dirigidas por estudantes em fase final da graduação, trazendo propostas que transitam por diferentes temas, linguagens e estéticas.

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A mostra funciona como um verdadeiro laboratório criativo. De acordo com o professor Luiz Humberto Garcia, responsável pela coordenação da MUDIT, o processo permite que os alunos assumam protagonismo em todas as etapas, da concepção à apresentação, exercitando autonomia e construindo a própria identidade artística.

A iniciativa também aproxima a universidade da comunidade, ao abrir as portas para o público externo prestigiar o resultado dos trabalhos. A expectativa é de uma tarde e noite de experimentação, troca e valorização da produção cultural local.

 

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