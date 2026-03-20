Operação de trânsito em Cobija causa revolta entre estudantes acreanos

A atuação da polícia boliviana em Cobija provocou um cenário de tensão entre universitários acreanos que cursam medicina na região fronteiriça. O descontentamento, registrado em vídeos que ganharam força nas redes sociais, teve início após uma operação de fiscalização de trânsito nos arredores de uma faculdade, resultando no bloqueio de diversas motocicletas pertencentes aos estudantes.

As imagens capturam o uso de travas mecânicas nas rodas dos veículos, um método padrão utilizado pelas autoridades locais para imobilizar motocicletas estacionadas em locais proibidos.

Em um dos registros, uma aluna detalha a penalidade financeira, exibindo uma guia de multa fixada em 50 bolivianos. Diante da iminência de novas autuações, o vídeo mostra grupos de jovens se mobilizando para carregar manualmente suas motos para áreas permitidas antes que os agentes aplicassem novos bloqueios.

O cerne da revolta, contudo, vai além da fiscalização pontual. Os acadêmicos alegam que a infraestrutura da universidade é insuficiente, apontando a carência de um estacionamento próprio como o fator que os obriga a deixar os veículos nas vias públicas.

Para os estudantes, as sanções da polícia boliviana ignoram a falta de alternativas viáveis de parada nas proximidades da instituição de ensino.