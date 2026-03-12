12/03/2026
ContilPop
Estudantes salvam jovem de tentativa de estupro

"Ouviram os gritos": Veja o momento em que homem persegue jovem antes de ser contido por grupo de alunos

Polícia Militar/Divulgação

Uma tarde que poderia ter terminado em tragédia na Vila Nova Curuçá, zona leste de São Paulo, teve um desfecho de bravura e justiça. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta semana após tentar estuprar uma jovem de 18 anos em plena luz do dia.

A vítima só não foi abusada graças à intervenção rápida de cinco estudantes que voltavam da escola e flagraram a agressão.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela reportagem mostram o momento em que o suspeito começa a perseguir a vítima pela calçada. A jovem acelera o passo e tenta ignorar as investidas do homem, que se aproxima apressadamente até conseguir agarrá-la pelo braço com violência.

A intervenção e o socorro

Ao ser segurada, a vítima começou a gritar por socorro, chamando a atenção de moradores e do grupo de estudantes que passava pelo local. Segundo a Polícia Militar (PM), ao perceberem a gravidade da situação, os jovens confrontaram o agressor, impedindo que ele arrastasse a moça para um local isolado.

Prisão em flagrante

Acuado pela reação dos estudantes e pelos gritos dos vizinhos, o acusado tentou fugir correndo, mas foi localizado por uma viatura da PM durante patrulhamento na região. Ele foi prontamente reconhecido pela vítima e levado ao 50° Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista.

  • Vítima: Jovem de 18 anos (recebeu amparo psicológico).

  • Suspeito: Homem de 26 anos, autuado por tentativa de estupro.

  • Heróis: Grupo de cinco estudantes de uma escola estadual da região.

O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e o suspeito permanece à disposição da Justiça. O caso reforça a importância da vigilância comunitária e da solidariedade no combate à violência contra a mulher.

Fonte: Metrópoles

