24/03/2026
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Estudo aponta que consumo de café pode reduzir risco de demência

Pesquisa associa hábito a benefícios cognitivos

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Estudo aponta que consumo de café pode reduzir risco de demência
Estudo aponta que consumo de café pode reduzir risco de demência/Foto: Reprodução

Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Harvard indica que o consumo moderado de café pode estar associado à redução do risco de demência. Segundo o estudo, ingerir entre duas e três xícaras da bebida por dia pode contribuir para a proteção das funções cognitivas ao longo do tempo.

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O levantamento faz parte de uma série de estudos epidemiológicos que analisam o impacto de hábitos alimentares na saúde do cérebro. De acordo com os pesquisadores, compostos presentes no café, como antioxidantes e cafeína, podem atuar na redução de inflamações e no estímulo da atividade cerebral.

A pesquisa foi baseada na análise de dados de longo prazo, acompanhando grupos de participantes ao longo de anos. Os resultados indicaram que indivíduos com consumo moderado da bebida apresentaram menor incidência de declínio cognitivo em comparação àqueles que não consumiam café regularmente ou ingeriam em excesso.

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Especialistas destacam que o efeito observado está relacionado ao consumo equilibrado. Quantidades elevadas de cafeína podem causar efeitos adversos, como insônia, ansiedade e alterações cardiovasculares, o que reforça a importância da moderação.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que o café não deve ser encarado como único fator de prevenção. Hábitos como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e estímulo cognitivo continuam sendo fundamentais para a saúde mental.

O estudo contribui para o avanço das pesquisas sobre envelhecimento saudável e reforça a relação entre estilo de vida e prevenção de doenças neurodegenerativas.

R7

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