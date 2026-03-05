Será realizada nesta quinta-feira (5) a audiência de custódia de dois dos acusados de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A audiência irá definir se Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, ambos de 19 anos, seguirão presos. A sessão está prevista para começar no início da tarde no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde os presos já estão custodiados.

Mattheus e João Gabriel se entregaram nessa terça-feira (3), em diferentes delegacias. Mattheus compareceu à 12ª DP (Copacabana) e João Gabriel se entregou na 10ª DP (Botafogo). Ambos preferiram se manter em silêncio.

Outros dois acusados de cometer o crime se entregaram nessa quarta-feira (4). Vitor Hugo Simonin chegou à 12ª DP (Copacabana) por volta das 11h, acompanhado do seu advogado. Na saída, houve tumulto. Enquanto ele entrava no carro para ir embora, populares xingavam o criminoso de “estuprador”. A polícia precisou fazer um cordão de isolamento para ele não ser linchado.

Já Bruno Felipe dos Santos Allegretti se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde. Ainda não há informações sobre a data da audiência de custódia de Vitor e Bruno.

Todos os quatro jovens estão detidos no mesmo presídio. João Gabriel e Mattheus deram entrada na unidade já na terça-feira (3), enquanto Bruno Felipe e Vitor Hugo ingressaram na quarta-feira (4). Os quatro se alimentam normalmente e estão separados do coletivo da unidade.

Relembre o caso

O crime ocorreu dia 31 de janeiro. A vítima contou em depoimento que foi atraída pelo ex-namorado, menor de idade, até um apartamento, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A menor foi recebida pelo ex na portaria do prédio e disse que o encontro teria a presença de outras pessoas, mas a menor disse à polícia que não teria concordado com a proposta. Já no apartamento, ela teria sido obrigada a praticar atos sexuais com quatro jovens maiores de idade.

A vítima afirmou que também foi agredida e impedida de sair do quarto. O exame de corpo de delito confirmou lesões nas partes íntimas da menor. A polícia acredita que a adolescente foi vítima de uma emboscada.

Os quatro acusados vão responder por estupro coletivo qualificado, por se tratar de uma menor de idade e por manter a vítima em cárcere privado.

O menor suspeito de envolvimento no crime teve a representação socioeducativa requerida pelo MP por atos infracionais análogos. O disque-denúncia divulgou cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dos envolvidos.