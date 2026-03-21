21/03/2026
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“Eterno presidente”: Bocalom exalta Bolsonaro em mensagem de aniversário

Na publicação, o prefeito destacou a coragem e o posicionamento do ex-presidente

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Bocalom e Bolsonaro durante visita do ex-presidente ao Acre
Bocalom e Bolsonaro durante visita do ex-presidente ao Acre/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, utilizou suas redes sociais neste sábado (21) para prestar uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que completa 71 anos. Em uma mensagem marcada por admiração, Bocalom classificou Bolsonaro como um líder que “marcou a história do país”.

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Na publicação, o prefeito destacou a coragem e o posicionamento do ex-presidente, afirmando que ele enfrentou “batalhas difíceis” sem abrir mão de seus ideais.

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Bocalom parabenizou Bolsonaro nas redes sociais

Bocalom parabenizou Bolsonaro nas redes sociais/Foto: Reprodução/Redes sociais

“Hoje é dia de parabenizar um homem que marcou a história do nosso país com coragem, posicionamento e amor pelo Brasil: o nosso eterno presidente @jairmessiasbolsonaro. Um líder que nunca se escondeu diante dos desafios, que enfrentou batalhas difíceis e sempre colocou Deus, pátria, família e liberdade como princípios inegociáveis, e exatamente por isso é tão perseguido.”, escreveu Bocalom.

Ao final da mensagem, o prefeito de Rio Branco desejou o restabelecimento da saúde do ex-presidente e declarou admiração. “Tenho profunda admiração e gratidão pela sua trajetória e por tudo que representa para mim e para milhões de brasileiros. Que Deus continue lhe dando força, que restaure a sua saúde para seguir firme na sua missão. Parabéns, presidente!”, finalizou.

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