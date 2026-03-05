“Eu sou a pessoa pública, eles não”, declara Eliana ao falar sobre os filhos

07/03/2026
O programa “Em Família com Eliana”, já está rendendo pautas muito antes de sua estreia oficial na tela da Globo. Durante o evento de lançamento, a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, bateu um papo com a apresentadora, que falou como consegue blindar os filhos em um mundo tão conectado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A loira abriu o coração e revelou a regra de ouro que impera na sua casa: o respeito absoluto à vontade dos filhos. Sempre conhecida por manter uma postura mais discreta na vida pessoal, ela explicou que a exposição da sua família passa por um filtro rigoroso.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @eliana
Apresentadora Eliana está no México de férias com o companheiro e os dois filhosCrédito: Reprodução Instagram @eliana
Crédito: Reprodução Instagram @eliana
Apresentadora Eliana está no México de férias com o companheiro e os dois filhosCrédito: Reprodução Instagram @eliana
Foto/Portal LeoDias
Eliana conta como sexóloga ajudou na transição de carreiraFoto/Portal LeoDias

A comunicadora fez questão de ressaltar que Arthur, de 14 anos, e a caçula Manu, de 8, têm total poder de veto. “Não é porque são crianças que eu não vou ouvi-las, pelo contrário, eu quero ouvi-las e ouço muito. Eles têm voz lá em casa”, garantiu Eliana, revelando que os filhos têm poder de veto até nas fotos de família.

Eliana recorda os bastidores de evento da Globo com a filha

Para provar que essa dinâmica funciona na prática, a loira relembrou os bastidores do Upfront, evento da Globo voltado ao mercado publicitário. Quando a direção perguntou se a família participaria, ela deixou a decisão nas mãos dos herdeiros. “O adolescente falou: ‘Mãe, hoje eu não quero’. Eu falei: ‘Claro, meu filho, tá tudo bem’. A Manu falou: ‘Eu vou, mas eu não sei se eu entro’”, contou.

No fim das contas, a caçula acabou fazendo um sinal de última hora e invadiu o palco, surpreendendo a todos com sua espontaneidade. Eliana recordou ainda a época em que saiu da casa dos pais, aos 20 e poucos anos, para morar mais perto do interior. “Eu queria que minha família estivesse comigo, eu sou dessas (…) Mas por mim pegava todo mundo junto”, brincou.

Como a mãe preferia a agitação da cidade, ela respeitou a escolha e acabou se mudando apenas com um cachorrinho. Hoje, ela aplica essa mesma sabedoria para separar a estrela da TV da mãe de família: “Eu sou a pessoa pública, eles não. Então eles entram quando eles querem, quando eles se sentem à vontade. É dessa forma que eu sigo minha vida”.

