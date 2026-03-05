O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que o país usará bombas de gravidade contra Irã, declarando ainda que os EUA possuem superioridade aérea completa na guerra.

“Usaremos bombas de gravidade de precisão guiadas por GPS e laser de 500, 1.000 e 2.000 libras, das quais temos um estoque praticamente ilimitado”, declarou.

Entenda abaixo o que é esse tipo de armamento e o que significa o uso dele no conflito.

O que são as bombas de gravidade?

A bomba de gravidade é um tipo simples de bomba. Ela é lançada de aviões, não tem propulsão como os mísseis e, no modelo mais simples, não é guiada, sendo mais imprecisa.

Como o próprio nome indica, ela utiliza a gravidade e a velocidade do avião que a lançou para atingir o alvo.

Elas também são chamadas de bombas “burras” ou de queda livre. Esses dispositivos podem ser lançados de aeronaves mais lentas, como o bombardeiro B-52H Stratofortress, que os EUA já indicaram que utilizarão no conflito.

Como afirmou o secretário Pete Hegseth, os EUA usaram munições de ataque à distância mais sofisticadas no início do conflito. Assim, com a destruição de sistemas de defesa iranianos e a superioridade aérea — ou seja, menor risco para as aeronaves americanas –, é possível usar essas munições.

Com o avanço da tecnologia militar, as bombas de gravidade também ganharam sistemas de orientação para maior precisão nos ataques.

Isso inclui bombas guiadas a laser, que possuem “canards” (as aletas no corpo do dispositivo) que podem ser controlados e guiar o armamento.

Bombas de gravidade podem carregar ogivas nucleares

As bombas de gravidade também podem carregar ogivas nucleares, embora não haja indicativo de que os EUA utilizarão armas nucleares na guerra até o momento. Pete Hegseth não anunciou o uso de armamento nuclear.

Segundo a Arms Control Association, os Estados Unidos possuem cerca de 100 bombas nucleares de gravidade B61, posicionadas em seis bases da Otan, a aliança militar ocidental em cinco países europeus.

O Exército americano tem cerca de 50 bombas nucleares de gravidade B61 na base aérea de Incirlik, na Turquia, por exemplo, de acordo com especialistas.

Um outro tipo de bomba de gravidade é a “Bunker Buster” (destruidora de bunkers, em tradução livre), que pode penetrar até 60 metros no solo. Ela já foi utilizada pelos EUA contra o Irã em junho do ano passado, no ataque à instalação nuclear de Fordow.

