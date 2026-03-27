27/03/2026
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EUA devem taxar PCC e CV como terroristas após pressão da família Bolsonaro, diz jornal

Proposta é discutida no governo americano

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EUA devem taxar PCC e CV como terroristas após pressão da família Bolsonaro
EUA devem taxar PCC e CV como terroristas após pressão da família Bolsonaro/Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos avalia classificar facções brasileiras como organizações terroristas, segundo reportagem do The New York Times. A medida envolveria grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

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De acordo com a publicação, a proposta vem sendo analisada internamente pelo Departamento de Estado e teria ganhado força recentemente. A iniciativa faria parte de uma estratégia mais ampla de combate ao crime organizado transnacional na América Latina.

Além disso, o jornal aponta que as facções são vistas pelas autoridades americanas como ameaças à segurança regional, especialmente por conta do envolvimento com tráfico de drogas e violência.

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O tema também passou a integrar a agenda diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Representantes dos dois países discutiram o assunto em encontros recentes, incluindo conversas entre autoridades brasileiras e membros do governo norte-americano.

Por outro lado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou resistência à possível classificação. A avaliação é de que a medida pode gerar implicações legais e diplomáticas, além de levantar preocupações sobre soberania nacional.

Até o momento, não há decisão oficial sobre a classificação, e o tema segue em análise pelas autoridades dos Estados Unidos.

Bacci Notícias

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