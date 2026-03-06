O Comando Sul dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (6) que militares realizaram operações cinéticas letais no Equador, com apoio das forças de segurança do país sul-americano. A ação foi divulgada pelo porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em publicação nas redes sociais.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo o representante do Departamento de Defesa norte-americano, a operação foi realizada a pedido do governo equatoriano e teve como objetivo combater organizações ligadas ao narcotráfico. “A pedido do Equador, o Departamento de Guerra executou uma ação direcionada para promover nosso objetivo comum de desmantelar as redes narcoterroristas”, afirmou Parnell.

A iniciativa ocorreu poucos dias após o anúncio de uma operação conjunta entre os dois países. No início da semana, o Comando Sul dos Estados Unidos informou que forças militares equatorianas e norte-americanas iniciaram ações contra o que classificaram como “organizações terroristas” atuantes no território do Equador.

EUA focam no combate ao tráfico

O comando militar, responsável por operações das forças armadas dos Estados Unidos em 31 países da América do Sul, América Central e Caribe, afirmou que a ofensiva tem como foco o combate ao tráfico internacional de drogas.

Apesar da confirmação das operações, o órgão não divulgou detalhes sobre os alvos atingidos ou os resultados da ação.

Imagens publicadas junto ao comunicado mostram helicópteros militares decolando e registros de vigilância com pessoas caminhando em direção às aeronaves posicionadas em solo, indicando a mobilização conjunta das forças envolvidas na operação.

Leia mais no BacciNotícias:

Governo dos EUA divulga arquivos do caso Epstein com acusação envolvendo Trump

Trump afirma que Cuba pode ‘cair em breve’ e cita negociações dos dois países

Trump demite ‘Barbie do ICE’ e escolhe senador de Oklahoma para comandar segurança interna

O post EUA realizam operação letal no Equador; saiba detalhes apareceu primeiro em Bacci Noticias.