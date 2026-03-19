EUA x Irã: o que marcou o 20º dia de guerra no Oriente Médio

Publicidade

Nesta quinta-feira (19), 20º dia de conflito no Oriente Médio, o foco continuou nos ataques a infraestruturas energéticas. O tema foi comentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que Israel “reagiu violentamente” ao atacar o principal campo de gás do Irã e disse que esse tipo de ataque não irá se repetir.

No entanto, ele também ameaçou destruir o campo de gás Pars Sul, no Irã, caso o país volte a atingir instalações de outros países.

O Irã também elevou o tom. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou que o país não mostrará “nenhuma restrição” se suas estruturas forem atacadas novamente e que as ofensivas realizadas até o momento representam apenas uma fração da capacidade iraniana.

BAIXE AQUI DE GRAÇA

Leia também

FBI investiga diretor antiterrorismo dos EUA que renunciou ao cargo

Uma fonte falou que a investigação precedeu a renúncia de Joe Kent ao cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo do governo dos EUA

Como a guerra do Irã deve remodelar o mercado global de gás pelos próximos anos

Ataques ao Catar e o quase fechamento de Hormuz detonam nova crise do GNL, pressionam economias emergentes, reacendem o carvão e podem desencadear um choque mais duradouro que o de 2022

Na quarta-feira (18), Israel havia atingido o campo de gás iraniano, o que levou Teerã a responder bombardeando instalações de gás natural no Catar.

Nesta quinta, o Irã lançou uma série de ataques a estruturas de energia. Um deles atingiu refinarias de petróleo no norte de Israel, mas não causou danos significativos, segundo o governo israelense.

Catar e Emirados Árabes Unidos também relataram terem sido atingidos. A Arábia Saudita disse ter derrubado drones iranianos que tinham campos de gás natural como alvo. Bahrein e Kuwait igualmente informaram ter sido alvo da ofensiva iraniana.

Continua depois da publicidade

Netanyahu nega ter convencido Trump

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou que tenha arrastado Trump e os EUA para a guerra contra o Irã. “Alguém realmente acha que alguém pode dizer ao presidente Trump o que fazer?”, perguntou.

Ele também afirmou que o ataque ao campo de gás Pars Sul foi uma ação exclusiva de Israel e declarou que o Irã “não tem capacidade, neste momento, para enriquecer urânio nem para fabricar mísseis balísticos”.

Trump diz que EUA não enviarão tropas

Outro tema abordado por Trump nesta quinta foi a possibilidade de envio de tropas para um combate terrestre, o que, segundo ele, não está nos planos neste momento. O presidente voltou a dizer que a guerra está “adiantada” e que deve terminar em breve.

Apesar da narrativa de que o fim do conflito se aproxima, o Pentágono pediu ao Congresso americano a aprovação de mais US$ 200 bilhões para financiar a guerra.

Envolvimento de outros países

Após líderes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se recusarem a aderir a uma ofensiva para liberar o Estreito de Ormuz, os EUA passaram a buscar apoio de outros países. O governo de Javier Milei, na Argentina, admitiu a possibilidade de apoiar militarmente Washington no conflito com o Irã.

Diretamente atingida por ataques iranianos, a Arábia Saudita também considera realizar ações militares. Segundo o ministro das Relações Exteriores saudita, o país se reserva o direito de agir militarmente contra o Irã e qualquer confiança em Teerã foi destruída.

Continua depois da publicidade

Enquanto isso, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão limitaram-se a condenar os recentes ataques do Irã a instalações de petróleo e gás e a pedir a reabertura total do Estreito de Ormuz.

Fonte: InfoMoney