Evaristo Costa responde internauta que disse para ele não sair do ‘armário’

O jornalista Evaristo Costa voltou a movimentar as redes sociais após expor publicamente a mensagem enviada por uma seguidora que comentava sobre sua suposta orientação sexual. A internauta pediu para que o apresentador nunca “saísse do armário”, afirmando que isso seria “vergonhoso”, além de mencionar que rezava por ele.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Na mensagem enviada ao comunicador, a seguidora escreveu: “Por favor não saia do armário nunca, você é papai, é vergonhoso para com todos. Sou sua amiga e fã, oro por você sempre”.

Ao compartilhar o conteúdo em suas redes, Evaristo decidiu responder diretamente à autora do comentário e criticou o teor da mensagem. “Leio todos os comentários, mas o seu não poderia deixar sem resposta. Primeiro: seu comentário é extremamente homofóbico e isso sim é vergonhoso”, declarou o jornalista.

Em seguida, ele reforçou que sua vida pessoal não diz respeito ao público e repudiou qualquer tipo de preconceito. “Segundo: não é da sua conta minha orientação sexual. Dispenso ‘amigas’ xenofóbicas, racistas e homofóbicas”, completou o ex-apresentador da TV Globo.

No ano passado, o nome de Evaristo também repercutiu nas redes sociais após internautas perceberem que ele havia deixado de seguir sua esposa, a professora universitária Amalia Candido Stringhini. Apesar da especulação, o jornalista nunca confirmou publicamente o fim do relacionamento.

Leia no Bacci Notícias: