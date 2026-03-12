Evento reúne convidadas para celebrar o autocuidado e a força feminina em tarde inspiradora

TARDE PARA ELAS

A médica ginecologista e obstetra Dra. Paula Morais, promoveu no domingo, pelo 8 de março, um encontro especial reunindo mulheres para uma tarde dedicada ao cuidado, à troca de experiências e ao acolhimento, abordando saúde, autoestima e bem-estar feminino em todas as fases da vida.

*A recepção ganhou um toque de emoção com a apresentação do violinista Victor Sampaio, enquanto o delicioso buffet assinado por Sylvia Montenegro deixou o encontro ainda mais saboroso.

*Na programação participação da personal stylist Júlia Tavares, que falou sobre imagem e autoestima, e da tricologista Fernanda Stoupa, trazendo orientações importantes sobre saúde capilar e alterações hormonais.

*E, para completar a tarde, sorteios especiais com presentes da Clínica Hanna Lis, Hope, Dra. Talita Castro e parceiros que acreditam na importância de cuidar da mulher de forma integral. Um encontro inspirador dedicado ao universo feminino.

SAVE THE DATE

Alto-astral, cheia de energia e com aquela alegria contagiante que é sua marca registrada, Nazaré Correia Camely já começa a mobilizar amigos e familiares para celebrar em grande estilo seus bem-vividos 80 anos.**O elegante save the date já circula entre os mais próximos anunciando dois momentos especiais: missa em ação de graças e uma grande festa para brindar a vida, reunindo muita gente querida para celebrar essa mulher de espírito leve, coração generoso e que faz da vida um verdadeiro brinde à alegria.

CELEBRANDO

Click da empresária Olívia Augusto, que em um Cruzeiro pela Costa Toscana no Mediterrâneo, celebrou idade nova na companhia de familiares e amigos. Na foto, registro de Olívia com o maridão, advogado Marcelo Chaves Vieira. Vivas, vivas!