Evento gastronômico Norte em Brasa promete seis horas de open food com carne na brasa

O evento gastronômico Norte em Brasa – Edição Fogo de Chão será realizado no dia 16 de maio e promete reunir o público para uma experiência que combina churrasco liberado, música e confraternização. A programação prevê seis horas de open food com carne preparada na brasa.

A proposta do evento é oferecer ao público uma experiência gastronômica contínua, com carnes sendo servidas durante toda a programação. Além da culinária, o festival também contará com música ao vivo do início ao fim do evento com as participações do Pagodinho do Edil, Thalles e Thiago e Belmont.

A edição será realizada no Clube dos Oficiais, com início previsto para as 16h e encerramento à meia-noite. A venda de bebidas será realizada no local.

Segundo a organização, o evento pretende reunir apreciadores de churrasco e música em um ambiente de confraternização. A proposta é valorizar a gastronomia da carne na brasa em uma programação voltada ao público que aprecia festivais gastronômicos.

As vendas de ingressos ainda serão anunciadas pela organização do evento.

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