Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, será realizado nesta sexta-feira (7), em Rio Branco, o evento “Março Delas”, uma ação do Governo do Acre voltada ao atendimento e à oferta de serviços gratuitos para mulheres acreanas.

A programação acontece a partir das 15h, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. A iniciativa tem como objetivo reforçar o compromisso com a proteção, o respeito e a autonomia das mulheres no estado.

Durante o evento, serão disponibilizados diversos atendimentos e orientações, incluindo emissão de documento de identidade, orientação jurídica, serviços de saúde, além do Guarda-Roupa Social. Também haverá inscrição para programas habitacionais e outras atividades voltadas ao público feminino.

A proposta da ação é facilitar o acesso das mulheres a serviços essenciais, reunindo diferentes atendimentos em um único local, além de promover informação e oportunidades.

Veja o vídeo: