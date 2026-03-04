Ex-atleta e filho do Rei Artur pede apoio para campanha que vai levar influencer pra Copa do Mundo

O ex-atleta e influenciador Artur Junior, filho do ídolo do Remo, Rei Artur, divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo apoio para ganhar uma campanha da Super Cimed Esportes, que vai levar um influenciador para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, em 2026.

Em sua página no Instagram, a Cimed publicou um vídeo pedindo para que os internautas comentem nomes de influenciadores que eles devem levar para os Estados Unidos para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O influenciador Artur Junior divulgou um vídeo dizendo estar pronto para representar a paixão do brasileiro por futebol. “Vai lá no post oficial deles e comenta: “É O ARTUR JR QUE MERECE IR PRA COPA!” ou algo do tipo, me marca @arturjr95 e vamos fazer barulho! Do Acre. Do Norte. Pro Mundo!”, disse.

“Quem me acompanha sabe como o futebol faz parte da minha vida. Eu cresci vivendo isso. Eu quero ir pra Copa não só para assistir, eu quero mostrar ao mundo a emoção que só o torcedor brasileiro tem. A energia de só quem vive de futebol entende”, afirma.

Ao ContilNet, Artur, que está em Belém gravando conteúdo sobre futebol, explicou que recebeu o vídeo da campanha e não pensou duas vezes. “Estou gravando conteúdo para o Clube do Remo, que é o time que eu torço e algumas pessoas me mandaram essa oportunidade”, disse.

Artur Junior foi inserido no futebol muito cedo. O jovem é filho do ídolo do futebol Rei Artur, que iniciou carreira no Rio Branco-AC e seguiu jogando pelo Remo-PA. “Minha família toda é acreana. Eu nasci em Portugal enquanto meu pai jogava lá. Tenho dupla nacionalidade, mas minha base sempre foi Rio Branco. Assim que meu pai se aposentou do futebol, nós voltamos para o Acre. Fui inserido no futebol antes mesmo de nascer”, contou.

O filho seguiu os passos do pai e também iniciou carreira profissional no futebol jogando pelo Clube do Remo-PA e por cinco anos em Portugal, mas precisou parar de jogar por conta de lesões em 2023.

“No vídeo que a Cimed postou, eles pedem para os seguidores indicarem nos comentários alguns influenciadores para eles escolherem. Então comecei a mobilizar meus seguidores, amigos, famílias para irem na postagem colocar o meu user, que é @arturjr95”, disse.

“Já vi que tem muita gente grande concorrendo também. Iniciei agora a gravar conteúdos, mas estou sentindo um envolvimento muito grande. A galera tá abraçando a causa, tanto do Acre, tanto aqui do Pará, torcida do Clube do Remo, e amigos que tenho espalhado pelo mundo todo. Então a expectativa está muito boa e, se for da vontade de Deus, vai dar certo!”, disse o jovem.