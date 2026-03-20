A atriz e ex-BBB Alane Dias surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (20/03) ao relatar um susto que viveu no Rio de Janeiro. Na última quinta-feira (19/03), enquanto voltava da academia de bicicleta, a paraense foi atropelada por uma moto.

Apesar do impacto, Alane usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e dar detalhes do ocorrido.

“Vocês não sabem o que aconteceu comigo… Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Nada grave, né? Por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo”, contou a influenciadora em seu Instagram.

Reação Inusitada

Mesmo após a queda, Alane destacou que manteve a calma, característica que diz ter em momentos de crise. Segundo a ex-BBB, o acidente aconteceu “num piscar de olhos”.

Com informações do Metrópoles.

“Eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão. Só levantei e saí”, completou, revelando que o motorista da moto chegou a parar para prestar socorro.

Recuperação e Rotina

Alane decidiu seguir caminho sozinha para casa após verificar que não havia sofrido lesões sérias. A atriz, que recentemente defendeu a “beleza natural” em suas redes, segue com sua rotina de treinos e compromissos profissionais no Rio de Janeiro.

O acidente serve como um alerta para a segurança de ciclistas na capital fluminense, tema que frequentemente entra em pauta após episódios envolvendo figuras públicas. Felizmente, para a “bailarina” do BBB 24, tudo não passou de um grande susto.