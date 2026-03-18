Ex-BBB Pedro Espíndola processa a TV Globo e cobra milhões; saiba valor e detalhes

O portal LeoDias já havia adiantado que os advogados do ex-participante do “Big Brother Brasil 26” adotariam as medidas cabíveis contra a emissora

Adriel MarquesAlexia Alcantarino

18/03/2026 às 20:20

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Pedro Espíndola (Foto: Reprodução/TV Globo)

Conforme antecipado pelo portal LeoDias, a briga judicial que envolve Pedro Henrique Espíndola e a TV Globo acaba de ganhar um novo capítulo e daqueles bem pesados. A ação, que já era dada como certa pelos advogados do ex-participante do “BBB26”, agora virou realidade e já está tramitando na Justiça do Paraná. O processo foi protocolado na 2ª Vara Cível de Colombo e já chega com um valor alto: R$ 4,25 milhões.

De forma bem direta, o que Pedro pede é a rescisão do contrato que assinou com a Globo, além de uma indenização por danos morais e materiais. Segundo o documento, ele cobra R$ 1,5 milhão por danos morais e mais R$ 2,75 milhões por danos materiais, somando o valor total da ação. Ele alega que sofreu consequências sérias após sua participação no programa, incluindo abalo psicológico, prejuízos à imagem e até internação psiquiátrica.

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Abrir em tela cheia Pedro Espíndola, do “BBB26″Foto: Reprodução/Globoplay Pedro EspíndolaFoto: Reprodução/TV Globo Pedro EspíndolaFoto: Reprodução/Globoplay Pedro Espíndola, do “BBB26″Foto: Reprodução Instagram Pedro Henrique Espíndola Pedro Espíndola, do “BBB26″Foto: Reprodução/TV Globo

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E aqui começa o ponto mais delicado: a defesa de Pedro sustenta que houve falha grave no dever de cuidado por parte da emissora. Traduzindo: eles dizem que a Globo teria exposto o participante a situações de pressão extrema dentro do reality e, depois, não deu o suporte necessário quando ele deixou o programa. O texto fala até em “abandono” em um momento crítico de saúde mental, o que teria agravado ainda mais o quadro dele.

Outro ponto que chama atenção é a acusação de que a imagem de Pedro teria sido usada de forma negativa na televisão e na internet. Segundo a ação, a emissora teria construído uma narrativa que o colocou como culpado diante do público, antes mesmo de qualquer apuração completa dos fatos. Isso, de acordo com os advogados, gerou uma onda de ataques, ameaças e destruição da reputação dele fora da casa.

A ação também questiona várias cláusulas do contrato do reality, classificadas como abusivas. Entre elas, a que impediria o participante de se defender publicamente e a que transferiria todos os riscos psicológicos para ele. Em linguagem simples: a defesa tenta provar que Pedro assinou um contrato que, na prática, o deixava sem proteção diante de possíveis danos.

Agora, o caso entra oficialmente na Justiça e promete desdobramentos fortes. Com uma indenização milionária na mesa, a disputa pode virar um marco sobre os limites dos realities no Brasil e até onde vai a responsabilidade de uma emissora com quem coloca dentro da casa mais vigiada do Brasil.

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Tags:BBB, bbb26, Big Brother, Big Brother Brasil, Globo, Hospital San Julian, Pedro, Pedro Espíndola, Pedro Henrique Espíndola, TV Globo

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Fonte: Portal Leo Dias