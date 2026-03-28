28/03/2026
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Ex-BBB Pedro se envolve em confusão e agride homem

Câmeras de monitoramento registram o exato momento em que ex-BBB Pedro discute e parte para cima de homem em barbearia de Curitiba

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Ex-BBB Pedro Espíndola
O registro da câmera de segurança mostra o início da discussão entre Pedro e um cliente da barbearia na capital paranaense/Foto: Reprodução

O nome de Pedro, ex-participante do BBB 26, voltou aos holofotes neste sábado (28), mas não por motivos de festa. Imagens de uma câmera de segurança de uma barbearia em Curitiba (PR) capturaram o momento exato em que o ex-brother se envolveu em uma briga física generalizada. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra uma discussão verbal que escala em poucos segundos para agressões físicas iniciadas pelo rapaz.

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Nas imagens, Pedro aparece conversando de forma ríspida com outro homem dentro do estabelecimento. A tensão aumenta rapidamente até que o ex-BBB desfere o primeiro golpe, dando início ao confronto físico. Outras pessoas presentes no local tentaram intervir para separar a briga, que causou correria e susto entre os clientes e funcionários da barbearia.

Motivação desconhecida

Até o fechamento desta matéria, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o desentendimento. Fontes locais indicam que a polícia não foi acionada no momento exato do ocorrido, mas o vídeo deve servir como base para uma possível investigação por lesão corporal, caso a vítima decida registrar o boletim de ocorrência.

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Silêncio nas Redes

Pedro ainda não se manifestou em suas redes sociais sobre o episódio, e sua assessoria de imprensa também não emitiu nota oficial. O estado de saúde do ex-BBB e do outro homem envolvido na confusão não foi divulgado. Este é mais um episódio de comportamento agressivo envolvendo ex-participantes da atual edição do reality, o que tem gerado intensos debates sobre a saúde mental e a conduta dos “brothers” após a fama repentina.

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