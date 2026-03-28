Ex-BBB Pedro se envolve em confusão e agride homem

O nome de Pedro, ex-participante do BBB 26, voltou aos holofotes neste sábado (28), mas não por motivos de festa. Imagens de uma câmera de segurança de uma barbearia em Curitiba (PR) capturaram o momento exato em que o ex-brother se envolveu em uma briga física generalizada. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra uma discussão verbal que escala em poucos segundos para agressões físicas iniciadas pelo rapaz.

Nas imagens, Pedro aparece conversando de forma ríspida com outro homem dentro do estabelecimento. A tensão aumenta rapidamente até que o ex-BBB desfere o primeiro golpe, dando início ao confronto físico. Outras pessoas presentes no local tentaram intervir para separar a briga, que causou correria e susto entre os clientes e funcionários da barbearia.

Motivação desconhecida

Até o fechamento desta matéria, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o desentendimento. Fontes locais indicam que a polícia não foi acionada no momento exato do ocorrido, mas o vídeo deve servir como base para uma possível investigação por lesão corporal, caso a vítima decida registrar o boletim de ocorrência.

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Silêncio nas Redes

Pedro ainda não se manifestou em suas redes sociais sobre o episódio, e sua assessoria de imprensa também não emitiu nota oficial. O estado de saúde do ex-BBB e do outro homem envolvido na confusão não foi divulgado. Este é mais um episódio de comportamento agressivo envolvendo ex-participantes da atual edição do reality, o que tem gerado intensos debates sobre a saúde mental e a conduta dos “brothers” após a fama repentina.