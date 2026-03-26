26/03/2026
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Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista

Indiciado por importunação sexual, Pedro Espíndola quebra o silêncio e foca em processo milionário contra reality

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O ex-BBB Pedro Espíndola está de volta à internet e com sede de esclarecimentos.
Pedro Espíndola se pronuncia após alta de clínica psiquiátrica/Foto: Reprodução

O ex-BBB Pedro Espíndola está de volta à internet e com sede de esclarecimentos.

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Dois dias após receber alta de uma clínica psiquiátrica em Curitiba, onde permaneceu internado por pouco mais de dois meses, o vendedor ambulante usou suas redes sociais nesta quarta-feira (25/03) para mandar um recado direto aos seguidores: ele pretende abrir o jogo sobre sua conturbada participação no BBB 26.

“Já saí da clínica e sigo em tratamento. Daqui uns dias, vou dar uma entrevista e contar tudo pra vocês. Então, acompanhem e não esqueçam: Deus abençoa sempre”, afirmou Pedro em vídeo publicado nos stories.

Relembre a trajetória polêmica

A passagem de Pedro pelo reality da Globo foi marcada por momentos de instabilidade que culminaram em sua desistência após tentar beijar a participante Jordana sem consentimento.

Com informações do Metrópoles.

Na época, Tadeu Schmidt chegou a afirmar que, caso o brother não tivesse apertado o botão, seria expulso por importunação sexual crime pelo qual ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Processo de R$ 4 Milhões contra a Globo

A volta de Pedro à esfera pública ocorre em meio a uma batalha judicial intensa. A defesa do ex-participante move uma ação de R$ 4 milhões contra a TV Globo. Os advogados sustentam que:

  • Negligência: A emissora teria ignorado laudos psiquiátricos apresentados antes do programa.

  • Saúde Mental: A produção teria se recusado a retirar Pedro do jogo mesmo após pedidos desesperados da família, que alertava sobre seus problemas de saúde mental e dependência química.

Atualmente na casa de familiares, Pedro segue em tratamento ambulatorial. A prometida entrevista deve lançar luz sobre o que aconteceu nos bastidores do confessionário e como a produção lidou com as crises do participante antes de sua saída definitiva.

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