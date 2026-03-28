Ex-deputado Rodrigo Bacellar é transferido para o presídio de Bangu 8

O cenário político do Rio de Janeiro sofreu um novo abalo neste sábado (28) com a transferência do ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, o popular Bangu 8, na Zona Oeste carioca. A movimentação ocorreu após a audiência de custódia realizada no Presídio de Benfica, onde a prisão efetuada pela Polícia Federal (PF) na noite de sexta-feira foi formalmente mantida.
Bacellar agora ocupa uma ala histórica da unidade prisional, por onde já passaram figuras como Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, como parte da Operação Unha e Carne III. Esta fase da investigação está ligada à chamada “ADPF das Favelas” e busca desarticular conexões entre agentes públicos e grandes grupos criminosos em atividade no estado.
Vazamento de Informações
Segundo a Polícia Federal, o ex-parlamentar é investigado por supostos vazamentos de dados sigilosos que teriam obstruído a Operação Zargun, deflagrada em setembro de 2025 contra a facção Comando Vermelho (CV). Bacellar já havia sido preso em dezembro sob suspeitas semelhantes e, de acordo com as autoridades, a nova detenção é um desdobramento necessário para aprofundar as investigações sobre a atuação dessas redes de influência.
A Reação da Defesa
O advogado Daniel Bialski, que representa Rodrigo Bacellar, classificou a nova prisão como “indevida e desnecessária”. Em nota, a defesa afirmou desconhecer os motivos fáticos que levaram ao novo decreto, ressaltando que o cliente vinha cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares impostas anteriormente. A equipe jurídica informou que irá recorrer da decisão e buscará a revogação da prisão o quanto antes, garantindo que os fatos serão devidamente esclarecidos durante o processo.
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A transferência para Bangu 8 reforça a gravidade das acusações e coloca o ex-deputado em um ambiente de segurança máxima destinado a presos de perfil político, enquanto a Polícia Federal segue analisando o material apreendido nas últimas diligências em Teresópolis.