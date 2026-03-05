O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson de Melo Neri, foi absolvido pela Justiça após novo julgamento realizado nesta quinta-feira (5). Ele voltou a ser levado a júri após a anulação da sentença anterior que o havia condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto.
Saiba mais: TJAC anula condenação de ex-sargento Nery, que passará por novo júri popular
A decisão que anulou o primeiro julgamento foi tomada após recurso da defesa, que alegou que o Ministério Público do Acre utilizou provas que não constavam nos autos do processo.
O caso
Segundo a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 24 de novembro de 2017, no Conjunto Canaã, no bairro Areal, na capital acreana. O ex-sargento é acusado de ter atirado contra o adolescente Fernando de Jesus, que teria tentado furtar a casa dele.
Após o crime, a investigação aponta que Nery e um colega policial teriam alterado a cena do crime.