Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8/3), o nome de Fátima Pissarra ganhou destaque nacional ao figurar entre as personalidades mais influentes do país. A executiva, que comanda a Mynd, foi incluída na lista CAPITAL 100, da Revista Capital, que reúne figuras de grande impacto na economia e na sociedade brasileira. O reconhecimento chega em um momento simbólico e reforça o protagonismo feminino em um setor que vem moldando novas formas de comunicação e negócios: a chamada creator economy.

Na lista, Fátima aparece como a única representante do setor publicitário, destacando a relevância de um mercado que deixou de ser tendência para se consolidar como um dos motores da economia digital.

Fundadora da Mynd, considerada a maior agência especializada em marketing de influência e entretenimento da América Latina, Fátima lidera estratégias que conectam marcas, artistas e influenciadores. A empresa atua na gestão de carreira, reputação e presença digital de nomes de destaque do entretenimento brasileiro, como Luísa Sonza, Dani Calabresa, Isabelle Nogueira, Ed Gama, Gleici Damasceno e Pequena Lô.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fátima Pissarra Foto: Divulgação Fátima Pissarra Foto: Divulgação Fátima Pissarra Foto: Divulgação Fátima Pissarra Foto: Divulgação Voltar

Próximo

Leia Também Notícias Fátima Pissarra, dona da Mynd, lança curso que ensina método para fazer renda extra na internet Famosos Executiva por trás de grandes influenciadores, Fátima Pissarra ganha destaque nacional Música Artistas estão vendendo todas as obras musicais e embolsando fortunas Famosos Carmem Virgínia, chef do Altar Cozinha Ancestral, prepara jantar para Will Smith

Mais do que negociar contratos publicitários, o trabalho da executiva envolve o desenvolvimento de posicionamento público, construção de narrativas e estratégias de longo prazo para transformar audiência em valor econômico. “Profissionalizar a creator economy significa estruturar processos, criar governança, pensar estratégias de longo prazo e entender que reputação é ativo. Influência sem gestão não se sustenta”, afirma Fátima.

Outro aspecto central de sua atuação é a gestão de crises. Em um ambiente digital marcado pela velocidade da informação e pela exposição constante, a executiva tornou-se uma referência para orientar talentos e empresas em momentos delicados, equilibrando estratégia de comunicação, análise de cenário e gestão de imagem.

Além da agência, Fátima também está à frente da Billboard Brasil, ampliando sua presença na indústria da música e fortalecendo conexões entre artistas, plataformas, marcas e o público.

A presença de Fátima Pissarra na lista CAPITAL 100 evidencia uma mudança no próprio conceito de poder econômico contemporâneo. Em um cenário cada vez mais influenciado pelo digital e pela cultura, a capacidade de estruturar influência, organizar narrativas e transformar capital social em resultado financeiro passou a ocupar papel central nos negócios.

Neste Dia Internacional da Mulher, sua trajetória simboliza não apenas o avanço feminino em posições estratégicas, mas também a consolidação de um mercado que movimenta bilhões e redefine a forma como marcas, artistas e audiências se relacionam no Brasil.