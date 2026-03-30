30/03/2026
ContilPop
Justiça remarca julgamento de Oruam que continua foragido por tentativa de homicídio
Polícia se pronuncia após ex BBB Pedro se envolver em pancadaria
Como Bruna Marquezine e Shawn Mendes bancam romance entre Brasil e EUA
Gravações de Tomb Raider param após Sophie Turner revelar problemas de saúde
Entre Rio e Los Angeles Bruna Marquezine e Shawn Mendes mantêm rotina
Ludmilla chama atenção nas redes com aparência diferente e web questiona rosto
Nora de Zezé Di Camargo revela detalhes da decoração do quarto de Florença
Após revelar perda gestacional influenciadora recebe mensagens de carinho de artistas
Alberto Cowboy revela que Jordana Marciele e Chaiany são suas favoritas no reality
Termo inesperado de Murilo Benício sobre Grazi Massafera encerra boatos de romance

Expectativa é leiloar Aeroporto de Brasília em novembro, diz ministro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Depois do leilão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para a espanhola Aena, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a prioridade do ministério para 2026 é fazer o leilão do Aeroporto de Brasília. 

Segundo o ministro, a expectativa do governo é de que este leilão ocorra em novembro. Silvio Costa Filho falou à imprensa, após a concessão do terminal fluminense por R$ 2,9 bilhões, na B3, a bolsa de valores brasileira.

Notícias relacionadas:Galeão é arrematado por R$ 2,9 bilhões pela espanhola Aena.Galeão será hub internacional com voo direto para Nova York .”A nossa prioridade esse ano é fazer esse grande leilão do Aeroporto de Brasília, que nós esperamos também que seja um sucesso.”

Além disso, o governo espera também discutir a concessão do Aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, atualmente administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero.

Para o ministro, o leilão do Santos Dumont requer uma discussão prévia sobre o papel da Infraero: 

“Nós precisamos discutir o papel institucional da Infraero. Eu acho que a Infraero precisa passar por um processo de discussão com a sociedade, com os servidores. A gente precisa discutir o papel institucional da Infraero pensando no futuro próximo,”

Na opinião de Silvio Costa Filho, a Infraero deveria se dedicar mais à aviação regional: “Ela tem um papel importante para o Brasil, mas a gente pensa que pode ter um papel ainda mais importante se a Infraero puder se dedicar nestes próximos anos à aviação regional.” 

Leilão

O ministro acompanhou, na tarde de hoje, o leilão do Aeroporto do Galeão, que foi arrematado pela espanhola Aena por R$ 2,9 bilhões. Para Costa Filho, o certame foi um sucesso:

“Isso é um sinal muito positivo para o mercado internacional, que cada vez mais observa o Brasil como uma grande janela de oportunidades para se fazer investimentos. Isso vai consolidar ainda mais a aviação internacional do Brasil.” 

Tecon 10 

Após o leilão do Galeão, o ministro disse a jornalistas que espera que o leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos (Tecon 10), no litoral paulista, ocorra ainda neste ano.

“Esse é um leilão que demorou mais de 12 anos. Passou por outros governos, mas a gente espera conseguir viabilizá-lo neste ano. Este será o maior leilão da história do setor portuário brasileiro.” 

Segundo ele, a expectativa do governo é de que este certame ocorra entre outubro ou dezembro. 

Fonte: Agencia Brasil

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.