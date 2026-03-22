22/03/2026
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Experimento social evidencia racismo estrutural em reação a crianças

Vídeo mostra diferença de comportamento em situação idêntica

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Um experimento social divulgado nas redes digitais tem chamado atenção ao evidenciar como o racismo estrutural se manifesta em situações cotidianas. O vídeo mostra a reação de adultos ao presenciarem uma criança sozinha em um espaço público, variando apenas a cor da pele.

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Nas imagens, quando a criança branca aparece desacompanhada, há aproximação imediata, preocupação e oferta de ajuda. Em contraste, quando a criança negra ocupa a mesma situação, a resposta é mais distante, com menor intervenção de quem está ao redor. O objetivo do experimento é justamente revelar como padrões sociais influenciam atitudes aparentemente espontâneas.

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O caso reforça o debate sobre racismo estrutural, conceito que se refere a desigualdades históricas e sociais que moldam comportamentos, percepções e oportunidades. Diferente de atos isolados, esse tipo de racismo está enraizado nas relações sociais e pode se manifestar de forma sutil, como na diferença de cuidado e atenção.

Especialistas apontam que esse tipo de vivência pode impactar diretamente o desenvolvimento emocional de crianças negras. A falta de reconhecimento e acolhimento tende a afetar a autoestima, o senso de pertencimento e a forma como essas crianças se percebem no mundo.

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